Wyprzedziła Gretę Thunberg o 27 lat. "Ze względu na dziurę ozonową, boję się wychodzić na słońce"

Poruszające przemówienie wygłosiła podczas Szczytu Ziemi (zainicjowanym przez ONZ - red.) w Rio de Janeiro 27 lat temu. W sześciominutowym apelu zwróciła się do obecnych na sali.

- Jesteście delegatami rządów, biznesmenami, organizatorkami, reporterami lub politykami, lecz tak naprawdę jesteście matkami i ojcami, braćmi i siostrami, ciotkami i wujkami. Każdy z was jest również czyimś dzieckiem. (...) Decydujecie, w jakim świecie będziemy dorastać - powiedziała.

"Czy w moim wieku musieliście się martwić o takie sprawy?"

Suzuki podzieliła się obawami o marzenia, które mogą nigdy się nie spełnić.

- Zawsze marzyłam, aby zobaczyć dzikie stada zwierząt, pełne ptaków i motyli dżungle i lasy deszczowe. Teraz zastanawiam się, czy będą w ogóle istniały, gdy moje dzieci będą chciały je zobaczyć? Czy będąc w moim wieku musieliście się martwić o takie sprawy? - pytała zebranych w Rio.

"Jestem tylko dzieckiem, ale..."

W wieku 9 lat Kanadyjka, wraz z kolegami i koleżankami założyła szkolną organizację ECO (Environmental Children's Organization - red.). Dzieci chciały chronić przyrodę i przekonywać do tego innych. Jednym z dogodnych na wypełnianie tego zadania miejsc okazał się Szczyt Ziemi.

- Codziennie słyszymy o wymierających zwierzętach i roślinach - one znikają na zawsze. (...) Jestem tylko dzieckiem, lecz wiem, że gdybyśmy wszystkie pieniądze wydane na wojny przeznaczyli na likwidację biedy i ochronę środowiska, to nasza Ziemia byłaby wspaniałym miejscem - apelowała w 1992 roku dziewczynka.

Córka słynnego aktywisty

Młoda Kanadyjka wiedzę o ekologii czerpała od ojca, Davida Suzuki, z pochodzenia Japończyka.

To twórca programów telewizyjnych o nauce i przyrodzie pokazywanych w wielu krajach na świecie. Od lat aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska.

W 1990 roku założył fundację działającą do dziś. Jej misją jest ochrona różnorodności przyrody i poszerzanie świadomości społeczeństwa na ten temat.

"To, co robicie sprawia, że płaczę po nocach"

W apelu dziewczyny nie zabrakło odniesień do ojca.

- Dawniej z moim tatą w Vancouver chodziliśmy wędkować, aż do czasu, gdy pewnego dnia znaleźliśmy rybę pełną nowotworów. (...) Mój ojciec zawsze mówi: jesteś tym, co robisz, nie tym, co mówisz. To, co robicie sprawia, że płaczę po nocach. Wy, dorośli, mówicie, że nas kochacie. Wzywam was, by to, co mówicie, poparte było czynami - zakończyła swoje wystąpienie.

Jej zejściu ze sceny towarzyszyły gromkie oklaski.

Przemówienie nastolatki rok później docenił Program Środowiskowy ONZ. Za działania na rzecz ochrony środowiska Severn Suzuki przyznano nagrodę Global 500 Roll of Honour.

Ochronie środowiska poświęciła życie

W tym roku Severn Suzuki skończy 40 lat. Ekologii i zaangażowaniu w jej ochronę postanowiła poświęcić życie i karierę zawodową.

Dziś jest aktywistką pracującą na rzecz środowiska i kultury, członkiem zarządu organizacji David Suzuki Foundation oraz współzałożycielką m.in. stowarzyszenia edukacyjnego Haida Gwaii Higher Education Society.

Po prawie 30 latach od apelu w Rio de Janeiro Suzuki stwierdziła, że "była to dobra przemowa".

Zapytana o Gretę Thunberg i jej działalność zaznaczyła, że podziwia ją i wszystkich młodych aktywistów publikujących w social mediach oraz organizujących protesty w obronie czystego środowiska.

ac/hlk/ polsatnews.pl, vancouversun.com