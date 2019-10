Sprzątanie po wyborach w Małopolsce. Z banerów mają powstać plecaki i torby

- Baner może się rozkładać nawet 400 lat. Dlatego apeluję do wszystkich komitetów wyborczych: nie pozwólmy, aby psuły one krajobraz Małopolski i przyczyniały się do degradacji środowiska – mówił wicemarszałek Urynowicz. Dodał, że banery przyniesione do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zostaną posegregowane i przetworzone na torby i plecaki. Nazwiska i twarze kandydatów nie będą na nich rozpoznawalne.

Torby trafią do mieszkańców regionu podczas konkursów i spotkań organizowanych m.in. przez zespół EkoMałopolska, którego eksperci zajmują się edukacją ekologiczną i przekonywaniem samorządów, że warto walczyć o poprawę stanu środowiska.

Aby przekazać bannery należy skontaktować się z Departamentem Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, numer telefonu: 12-29-90-908. Akcja jest bezterminowa i po raz pierwszy jest organizowana na taką skalę. Urząd już wcześniej rozdawał tego typu torby i cieszyły się one dużą popularnością.

bas/ PAP