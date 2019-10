Premier: podchodzimy z pokorą do wyborów. Prosimy o każdy głos

- Najważniejsza jest teraz mobilizacja. Wszyscy ludzie, którzy widzą teraz zmianę w Polsce powinni w niedzielę pójść na wybory i zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Według mnie zmiana jest ogromna i nie można zmarnować pojedycznego głosu - mówił premier na antenie Polsat News. Jak zapewnił, jedn głos mniej, "to mniej demokracji i polityki rodzinnej.

Według premiera, to nadchodzące wybory są "najważniejsze od 1989 r.". - Ze względu na fundamentalne zmiany, które wprowadziliśmy, ale również na odmienne wizje rozwoju, na rolę państwa, na aktywne państwo, które pomaga społeczeństwu - tłumaczył premier. Jak zapewnił prognozowana wysoka frekwencja w wyborach "jest świętem demokracji", natomiast prawdziwą demokracją jest "wiarygodność w realizacji programu".

Prowadząca program Dorota Gawryluk pytała premiera, jaka jest rzeczywista stawka tych wyborów. - Warto patrzeć na to w porównywalny dla każdego sposób, na kilka spraw: kiedy było więcej pracy? Teraz czy kilka lat temu? Kiedy wynagrodzenia rosły dużo szybciej? Teraz czy pięć lat temu? Kiedy finanse publiczne były w lepszym stanie? Dzisiaj czy cztery-pięć lat temu? Niech każdy sobie odpowie na te pytania i z myślą o tych odpowiedziach warto, żeby pójść na wybory. To jednocześnie odpowiedź, na to, "na kim można się oprzeć na przyszłość". Na nas można się oprzeć - zapewnił premier.

Morawiecki dodał, że słyszał "różne zapowiedzi ze strony opozycji". - Że pieniądze trzeba będzie zwracać, że będzie tu druga Grecja, że zupełnie nie da się spiąć tego od strony finansowej. Już wcześniej mówili, że nie zabiorą pieniędzy z OFE, a zabrali, mówili, że nie podniosą podatku VAT, a podnieśli z 22 na 23 proc. Mówili też, że nie podniosą wieku emerytalnego - a podnieśli - mówił.

- Niefrasobliwość, brak profesjonalizmu naszych poprzedników powodował, że ta luka w VAT rosła. Mieliśmy współczesnych "watażków" przez "v", ale równie groźnych, jak tych starych. To powodowało, tę wielką gigantyczną dziurę budżetową w czasach Platformy Obywatelskiej. My ją uszczelniliśmy i pieniądze odzyskane od mafii VAT-owskich przeznaczyliśmy na politykę społeczną, na politykę rozwojową. Potrafiliśmy to zrobić i za nami idzie wiarygodność - powiedział Morawiecki.

Jak dodał PiS pokazało wizję "podstawową wizję polskiego państwa dobrobytu". - Doganiamy Europę Zachodnią, a ja myślę, że w końcu ich przegonimy. To coś o czym Polacy marzyli od 300, od 500 lat. Nigdy się nam nie udawało, bo zwalały się na nas nieszczęścia, wojny i tragedie, klęski. Dzisiaj doganiamy ich bardzo szybko - mówił premier.

