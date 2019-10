Premier: wybór Wojciechowskiego na komisarza UE sprawi, że Polska wieś zyska sojusznika

Wybór Janusza Wojciechowskiego na unijnego komisarza ds. rolnictwa sprawi, że polska wieś zyska sojusznika, a on sam stanie się kluczowym partnerem do rozmów z państwami UE dot. polityki rolnej - ocenił w środę premier Mateusz Morawiecki.

We wtorek odbyło się drugie wysłuchanie Wojciechowskiego w PE. Jak poinformowało źródło unijne w Parlamencie Europejskim, Wojciechowski dostał tym razem zielone światło od koordynatorów komisji rolnictwa PE na stanowisko komisarza UE ds. rolnictwa.

Premier poproszony w Polskim Radiu o komentarz dotyczący wyboru Wojciechowskiego na unijnego komisarza ds. rolnictwa podkreślił, że Wojciechowski stanie się teraz kluczowym partnerem do rozmów w sprawie unijnego rolnictwa, a polska wieś zyska sojusznika.

- Jestem bardzo zadowolony z tego wyboru, bo dzięki temu polska wieś zyska ogromnego sojusznika w programie wyrównywania dopłat dla rolników, rozwoju polskiej wsi, infrastruktury, programów wsparcia, kształcenia, zaawansowanych metod w rolnictwie, które podnosić będą jego konkurencyjność - powiedział szef rządu. Jak dodał, już w tej chwili Polska eksportuje towary za około 30 mld euro.

"To jest budżet ponad 300 mld euro"

Premier zaznaczył także, że stanowisko komisarza ds. rolnictwa jest niezwykle ważne, ponieważ ścierają się tutaj różne interesy państw.

- To jest budżet ponad 300 mld euro. To obszar zmian, gdzie bardzo wiele państw ma swoje własne interesy i nasz komisarz będzie kluczową osobą, partnerem do rozmów - wyjaśnił.

Jak podkreślił, model rolnictwa UE nie powinien być ekstensywny, tak jak ma to miejsce w wielu innych krajach. Jego zdaniem, musi on uwzględniać też humanitarną hodowlę zwierząt.

Premier przekonywał również, że w UE trzeba być twardym negocjatorem, bo wtedy zyskuje się szacunek.

- W UE trzeba twardo walczyć o swoje interesy. Im bardziej twardo walczymy o interesy, tym bardziej nas szanują - ocenił.

Wojciechowski obiecał stanowcze działania

Pierwsze wysłuchanie Wojciechowskiego w PE odbyło się w ubiegłym tygodniu. Koordynatorzy grup politycznych z komisji rolnictwa PE nie dali mu wówczas jednak zielonego światła. Europosłowie zadali Wojciechowskiemu dodatkowe pytania na piśmie. Odpowiedzi Wojciechowskiego nie przekonały przedstawicieli grup politycznych, którzy w poniedziałek opowiedzieli się za zorganizowaniem kolejnego wysłuchania.

Odbyło się ono we wtorek przed południem. Ponowne wysłuchanie Wojciechowskiego zostało uznane przez część europosłów za bardziej konkretne niż to z ubiegłego tygodnia. W swoim wystąpieniu zamykającym polski kandydat na komisarza UE ds. rolnictwa obiecywał stanowcze działania.

dc/ PAP