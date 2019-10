Premier w Katowicach. Górnikom rozdawał... drożdzówki

Podczas spotkania premier częstował górników drożdżówkami.

- Dzisiaj zaczynamy dzień przed kopalnią Murcki-Staszic od rozmów z górnikami, ludźmi, którzy wykonują jeden z najtrudniejszych, najcięższych zawodów na świecie i ruszamy w ten ostatni dzień, szlakiem naszych pięciu zobowiązań, takich, które mają zmienić Polskę na lepsze - powiedział premier.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że chodzi o ZUS dla małych przedsiębiorców obniżony o ok. 500 zł, a "w niektórych przypadkach nawet więcej niż 500 zł", czy wyrównanie dopłat dla rolników. Premier zaznaczył, że w ciągu pierwszych stu dni rząd zaproponuje "bardzo konkretny program, jak do tego dojść".

- Mamy naszego komisarza ds. rolnictwa, pokazaliśmy ogromną skuteczność naszego działania - zaznaczył.

"To będzie więcej niż sto obwodnic"

Wymienił też bezpłatne badania kontrolne dla wszystkich osób po 40-tce, "które pomogą dokonać przeglądu zdrowia". Zwrócił także uwagę na kwestię emerytur; trzynastą emeryturę od 2020 r., która - jak zapewnił - zostanie zapisana w ustawie i czternastą emeryturę, która pojawi się w 2021 r.

Wskazał ponadto na Program budowy stu obwodnic. - To będzie więcej niż sto obwodnic, ale nazywamy to symbolicznie Programem stu obwodnic w miastach, które potrzebują tych obwodnic, po to, żeby tam się lepiej żyło, żeby przyciągać przedsiębiorców - tłumaczył.

"Odbyłem ponad 200 spotkań"

Premier zaznaczył, że droga, w którą rusza, będzie "drogą spotkań z Polakami".

- Ja takich spotkań odbyłem ponad 200 w ostatnich 3 miesiącach, tysiące rozmów, uściśniętych dłoni. Polacy powiedzieli mi, po co potrzebują tej nadziei, po co chcą kolejnych zmian; zmian społecznych, gospodarczych. My chcemy te zmiany społeczeństwu polskiemu zaproponować, żeby polska droga do dobrobytu była jak najkrótsza - podkreślił Morawiecki.

Wyjaśnił, że chodzi o to, by nasz kraj dogonił, a nawet przegonił państwa Europy zachodniej.

ac/ PAP