Darmowa komunikacja miejska we Wrocławiu. Musisz spełnić tylko jeden warunek

Władze Wrocławia sukces Olgi Tokarczuk postanowiły świętować w wyjątkowy sposób. Od piątku do niedzieli można jeździć komunikacją miejską za darmo, jeśli ma się przy sobie książkę noblistki.

Książka może być w formie e-booku i może być pożyczona z biblioteki. Pomysłodawcą akcji jest Urząd Miasta we Wrocławiu.

- Bardzo cieszymy się z sukcesu naszej noblistki więc postanowiliśmy to uczcić - skomentował dla Polsatnews.pl Arkadiusz Filipowski. Jak podkreślił, Olga Tokarczuk jest od roku honorową obywatelką Wrocławia.

Od jutra do niedzieli każdy kto będzie jechał wrocławskimi tramwajami lub autobusami może nie mieć przy sobie biletu. Warunek jest jeden - trzeba mieć przy sobie książkę Olgi Tokarczuk :-) 😃 🚋 #NobelPrize #Tokarczuk @AlertMPK #wroclaw — Arkadiusz Filipowski (@arekfilipowski) October 10, 2019

Każdy pomysł, by zachęcać do czytania książek jest dobry. Kilkanaście dni temu pisaliśmy o inicjatywie kandydata Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach Józefa Lassoty, który proponuje, aby książka zastępowała bilet jednego dnia miesiąca. Natomiast we Wrocławiu na tych samych zasadach można było jeździć bez biletu 25 maja w ramach "Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich".



Niepokojące statystyki na temat czytelnictwa



Z najnowszych danych Biblioteki Narodowej, która co roku publikuje dane na temat czytelnictwa w Polsce wynika, że w ciągu roku blisko 40 proc. badanych przeczytało tylko jedną książkę. Swój wolny czas ankietowali zdecydowanie chętniej poświęcają na oglądanie telewizji. Mniej niż jeden na dziesięciu Polaków przeczytał więcej niż siedem książek w ciągu roku. Czytanie jest raczej domeną ludzi młodych, między 15 a 24 rokiem życia. Częściej po książki sięgają kobiety niż mężczyźni. Sytuacja nie zmieniła się na korzyść w ciągu ostatnich lat. Od 2004 r. wyraźnie spada zainteresowanie czytelnictwem.

emi/ Polsatnews.pl