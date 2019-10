Nobel to prestiż i pieniądze. Sprawdź, ile dostanie Olga Tokarczuk

Pula przeznaczona dla laureata nagrody, którą otrzyma Olga Tokarczuk to w przeliczeniu około 3,5 mln zł.

Nobel to wyróżnienie przyznawane od 1901 r. za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości, ustanowione ostatnią wolą fundatora - Alfreda Nobla. Jego majątek po śmierci wyceniono na 33 mln koron. Pieniądze ulokowano w fundacji, a odsetki dzielono równo między laureatów.

Medal, dyplom i pieniądze

Przez lata sposób inwestowania pieniędzy Nobla nieco się zmienił. Lokowano je m.in. w zakłady produkcyjne, nieruchomości i akcje, pomnażając majątek Akademii Szwedzkiej.

Komitet ten wręcza nagrody co roku zawsze 10 grudnia - w rocznicę śmierci wybitnego naukowca.

Każdy z laureatów otrzymuje złoty medal, dyplom honorowy oraz pieniądze. Do 2012 roku było to 10 mln koron szwedzkich. Później jednak kwota ta uległa zmniejszeniu do 8 mln. Od 2017 r. laureat otrzymuje 9 mln koron.

Tyle, ile Szymborska

W 2018 nagrody za osiągnięcia w dziedzinie literatury nie przyznano ze względu na kryzys, w jakim pogrążyła się Akademia Szwedzka, gdy francusko-szwedzki fotografik i reżyser Jean-Claude Arnault, mąż członkini Akademii Katariny Frostenson, został oskarżony o gwałty oraz o to, że był źródłem przecieków o laureatach literackiego Nobla. Otrzymywał także od Akademii Szwedzkiej hojne dotacje na klub kulturalny, do którego zapraszał jej członków.

To właśnie za rok 2018 r. nagrodę otrzymała w czwartek Tokarczuk. 3,5 mln zł, które otrzyma Polka, to mniej więcej tyle, ile dostała Wisława Szymborska, odbierając Nobla w 1996 r. Dokładnie taką kwotę zmarła w 2012 r. poetka przekazała w swoim testamencie fundacji jej imienia.

Jak podała Szwedzka Akademia, Tokarczuk otrzymała nagrodę "za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia".

