Awaryjne lądowanie samolotu z powodu... owocu

Do zdarzenia doszło na pokładzie samolotu linii Air Canada Rouge lecącego z Montrealu do Vancouver. Po starcie, gdy maszyna wznosiła się, załoga poczuła nieprzyjemny zapach.

Po wyrównaniu lotu, na wysokości 25 tys. stóp nad ziemią (7,6 km), zapach stał się jeszcze bardziej intensywny. Podjęto decyzję o przeszukaniu samolotu. Mimo wysiłków załogi, źródła uciążliwego zapachu nie udało się znaleźć.

Potrzebne były maski tlenowe



Zapach był na tyle uciążliwy, że piloci musieli założyć maski tlenowe. O problemie poinformowano wieżę kontroli lotów. Maszyna zawróciła na lotnisko w Montrealu.

Awaryjne lądowanie przebiegło pomyślnie. Żadnemu z 245 pasażerów Boeinga 767 nic się nie stało.

Zobacz: Samolot linii Syczuan Airlines musiał awaryjnie lądować po tym, gdy w kokpicie pękła przednia szyba.



Po ewakuacji pasażerów samolot został dokładnie przeszukany. Ustalono, że przyczyną problemu był ładunek słynących z intensywnego, nieprzyjemnego zapachu - durianów. Egzotyczne owoce były umieszczone w przednim przedziale ładunkowym.

Pilots don oxygen masks and make emergency landing when #durian stinks out plane

https://t.co/2fMQAdNTfw pic.twitter.com/nnJf1IYxHu