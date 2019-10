Poseł Sanocki głoduje. Sprzeciwia się prawu wyborczemu

Poseł Janusz Sanocki rozpoczął we wtorek głodówkę w opolskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego. Według Sanockiego, obecne prawo wyborcze uniemożliwia start do Sejmu obywatelom, którzy nie mają poparcia partii politycznych i stąd jego protest.

Sanocki - który mandat poselski zdobył w 2015 r. z list ruchu Kukiz'15, a obecnie jest przewodniczącym trzyosobowego koła Przywrócić Prawo - przyszedł we wtorek do opolskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego ze śpiworem.

Przed wejściem do urzędu poinformował dziennikarzy, że rozpoczyna okupację KBW i głodówkę w ramach protestu przeciwko obowiązującemu w Polsce prawu wyborczemu, które - według niego - nie daje możliwości startu obywatelom nie posiadającym poparcia ze strony partii politycznych.

Zdjęcia z protestu Sanockiego zamieściło na Twitterze Radio Opole.

"Walczę o to, by było normalnie"

- Walczę za wszystkich obywateli (...). Rozpoczynam protest głodowy, mam śpiworek i ręczniczek. Zamieszkam tutaj u pana dyrektora na znak protestu, że nie mogą być tak odebrane nasze prawa. Walczę o prawa wszystkich obywateli. Walczę o to, by było normalnie. (...) Bo jakość parlamentarzystów, klasy politycznej właśnie dlatego taka jest, że tylko lizusy i krętacze partyjni dostają się do Sejmu - powiedział poseł Sanocki.

Kilka tygodni temu Sanocki podczas próby wejścia do budynku urzędu wojewódzkiego bez przepustki zniszczył szklaną zaporę, a następnie został wyprowadzony z gmachu urzędu przez wezwany patrol policji.

Opolski urząd wojewódzki skierował do policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie. Zdaniem Sanockiego, bramka została rozbita w ramach obywatelskiego protestu przeciwko ograniczeniom w dostępie obywateli do publicznych urzędów.

