Wszyscy politycy mówią jednym głosem: chcemy oddychać czystym powietrzem

Andrzej Rozenek (Lewica) powiedział, że "jego ugrupowanie chce podjąć działania systemowe polegające na wyeliminowaniu źródeł smogu".

- Są one dwojakie: to, co spalamy w piecach domowych oraz spaliny samochodowe - dodał.

Robert Winnicki (Konfederacja Wolność i Niepodległość) stwierdził, że "czyste powietrze będzie, gdy będziemy mieć niskoemisyjne ocieplanie domów".

- Będzie wtedy, gdy zostawimy więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków, a do tego służy nasz program podatkowy, 1000 plus. Ważne jest też inwestowanie w rozwój elektrociepłowni - dodał.

Miłosława Stępień (Koalicja Obywatelska) również opowiedziała się przeciwko "kopciuchom".

- Do 2030 roku zamierzamy usunąć piece opalane węglem. Chcę jednak zaznaczyć, że najważniejszym problemem jest ubóstwo energetyczne. Program Czyste Powietrze nie odpowiada na nie. Większość palących słabym jakościowo węglem to osoby zazwyczaj biedniejsze, potrzebujące wsparcia. KO postuluje np. zwiększenie dotacji i decentralizację działań dotyczących walki ze smogiem - mówiła.

"Rząd PiS realnie wziął się za zwalczanie smogu"

W ripostach, Mieczysław Kasprzak skierował się do ministra środowiska.

- Czy uważa pan tak, jak minister zdrowia, że smog to jest teoretyczne pojęcie u nas w kraju? Dlaczego chcecie przepchać butem na ostatnim przerwanym posiedzeniu specustawę umożliwiającą zwiększanie liczby kopalń i zużycia węgla w Polsce? - pytał.

– Rząd PiS realnie wziął się za zwalczanie smogu (...). My to realizujemy bardzo skutecznie - odpowiedział Henryk Kowalczyk.

Andrzej Rozenek odniósł się do wypowiedzi ministra. - Niestety, panie ministrze, nie ma pan racji. Za rządów PO-PSL od chorób płucnych powstałych w wyniku zanieczyszczonego powietrza ginęło rocznie 40 tys. Polaków, dziś prawie 50 tys. Ta statystyka świadczy o tym, że niewiele zrobiliście. Polecam książkę "Nauka o klimacie", tu jest wszystko napisane - podkreślił, pokazując lekturę.

Z kolei Konfederacja chce, aby Polacy, mając więcej pieniędzy, dobrowolnie przechodzili na niskoemisyjne spalanie lub korzystali z usług elektrociepłowni. - Nie może być tak, że KO mówi o usuwaniu pieców. Zachęćcie, a nie zmuszajcie - zaapelował Robert Winnicki.

- Chodzi o to, aby zachęcić do wymiany pieców. Nie chodzi o to, by je karać - skontrowała Miłosława Stępień.

Raporty WHO

Zgodnie z raportami WHO i agend europejskich, z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w naszym kraju umiera 47 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiada sektor bytowo-komunalny (np. piece grzewcze, palenie śmieci) oraz transport.

Walkę ze smogiem podjęły już niektóre polskie miasta. Od 1 września w Krakowie obowiązuje całkowity zakaz stosowania paliw stałych. Do ogrzewania domów mieszkańcy nie używają już węgla i drewna. W Warszawie z kolei powstał kolejny antysmogowy chodnik.

Tydzień debat w Polsat News

W ostatnim tygodniu kampanii, codziennie o godzinie 20:00, Polsat News organizuje specjalne debaty przedwyborcze "Polska Wybiera - Wybory Parlamentarne 2019", w których wezmą udział przedstawiciele wszystkich pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych. Przed nami jeszcze trzy spotkania polityków w studiu:

- Środa, 9 października - Zdrowie - poprowadzi Wojciech Dąbrowski

- Czwartek, 10 października - Gospodarka - poprowadzi Grzegorz Kępka

- Piątek, 11 października - Rodzina - poprowadzi Grzegorz Jankowski.

WIDEO - Kidawa-Błońska: Wałęsa był i będzie bywał na naszych konwencjach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ polsatnews.pl, PAP