"Zlikwidujemy stare piece węglowe, postawmy na odnawialne źródła energii". Mazur o walce ze smogiem

- Zmiana przyzwyczajeń mieszkańców, likwidacja starych pieców węglowych i jak najszersze korzystanie z odnawialnych, zielonych źródeł energii to propozycje, o których mówił we wtorek startujący z Krakowa do Senatu z poparciem PiS Krzysztof Mazur, politolog, b. prezes Klubu Jagiellońskiego.

Od 1 września w Krakowie obowiązuje uchwała antysmogowa wprowadzająca całkowity zakaz palenia węglem i drewnem w piecach, kominkach i ciężkich, stacjonarnych grillach.

Jak mówił Mazur na mapach obrazujących zanieczyszczenie powietrza Kraków staje się "zieloną wyspą". - Regulacje, które zostały wprowadzone, zaczynają działać. (…) Bardzo się cieszę, że rękę do tego, że jesteśmy dzisiaj zieloną wyspą czystego powietrza, przyłożyły wszystkie klubu polityczne, że smog staje się w Krakowie tematem ponad podziałami politycznymi – podkreślił Mazur.

Dodał, że problemu smogu nie da się rozwiązać na poziomie jednej gminy, konieczna jest współpraca z gminami ościennymi.

"Zmiana przyzwyczajeń i podejścia mieszkańców"

Zdaniem Mazura konieczne są: zmiana przyzwyczajeń i podejścia mieszkańców do czystego powietrza, likwidacja starych pieców węglowych oraz jak najszersze korzystanie z odnawialnych, zielonych źródeł energii. - Mam nadzieję, że tego typu aktywność, już nie tylko na rzecz Krakowa, sprawi, że cały obszar metropolitalny będzie zieloną wyspą – powiedział.

Pytany o propozycję swojego kontrkandydata do Senatu Rafała Komarewicza, który uważa, że powinna zostać przygotowana ustawa zakazująca palenia węglem i drewnem w gminach najbardziej trujących w całej Polsce, Mazur powiedział, że prawo "powinno być dobrze stanowione".

- Dobry projekt prawny to taki, który zawiera także ocenę skutków regulacji – powiedział Mazur. Dodał, że trzeba ocenić m.in. czy są pieniądze na proponowane rozwiązania i jak je finansować.

Nie korzystał - jak inni kandydaci – z busa

Mazur mówił, że w trakcie kampanii wyborczej nie korzystał - jak inni kandydaci – z busa, ale poruszał się ekologicznym rowerem, a swoje ulotki wydrukował na papierze recyklingowym. Wyraził nadzieję, że to dobry przykład tego, że politycy powinni zacząć zmiany od siebie.

Obecny na konferencji prasowej prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny mówił, że program "Czyste powietrze" ma dwie "nogi": pieniądze, które można uzyskać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska oraz ulga podatkowa, dla tych osób, które zdecydują się na termoizolację budynku, instalacje fotowoltaiczne i solary lub wymianę starego pieca.

- Moim zadaniem jest uporządkowanie programu "Czyste powietrze" i poszerzenie dystrybucji środków w ramach tego programu – mówił Woźniak. Dodał, że zaprosił do współpracy banki i chce współpracować z samorządami terytorialnymi. Zapowiedział, że chciałby doprowadzić do tego, żeby Polacy mogli: składać wnioski do programu "Czyste powietrze" przez bankowość elektroniczną, mogli uzyskać kredyty pomostowe na wymianę kotłów grzewczych (za co później otrzymają zwrot środków) oraz by banki w swoich kampaniach promocyjnych poruszały temat czystego powietrza.

Początek rewolucji antysmogowej

Według Woźnego uchwały antysmogowe były początkiem rewolucji antysmogowej w Polsce, ale każde województwo, każdy samorząd powinien decydować, jakie narzędzia chce stosować dla poprawy jakości powietrza. Podkreślił, że w ślad za uchwałą antysmogową powinny pójść pieniądze na wymianę pieców i termomodernizację budynków.

Kontrkandydatami Mazura w okręgu 33 (Kraków) są: starający się o ponowny wybór Bogdan Klich z KO i krakowski radny Rafał Komarewicz, który startuje z własnego komitetu.

