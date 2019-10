Lekarze zoperowali 22-latkowi zdeformowane ucho. "Miało dojść do poprawy, a pogorszyło się"

Urodził się niepełnosprawny, lekarze walczyli o jego życie. Skutecznie, choć po latach rozpoczęła się inna walka - o normalność. 22-letni Kamil Stawiarz miał zdeformowane jedno ucho, na które nie słyszał. Osiem lat temu lekarze z krakowskiego szpitala zbudowali mu nowe, z jego własnej chrząstki żebrowej. Okazało się jednak, że chore ucho już nigdy nie będzie podobne do zdrowego.

- Miało dojść do poprawy, a doszło do pogorszenia. Wytwarza się nieprzyjemny zapach, czasem mnie swędzi - opowiadał reporterce "Wydarzeń".

- Doktor to zlekceważyła. Powiedziałaby chociaż "przepraszam", a ona nic. Według mnie robiła sobie drwiny - dodała Pola Stawiarz, babcia 22-latka.

"Resztki szwów zostały po siedmiu latach"

Według chłopaka, z ucha nie wyjęto mu wszystkich szwów.

- Bolało strasznie, nie mogłem się schylać. Okazało się, że resztki szwów zostały po siedmiu latach - relacjonował.

Miał też zostać zarażony gronkowcem, przez co rana nie chciała się goić. W oświadczeniu przysłanym do redakcji "Wydarzeń" szpital zaprzeczył, że w placówce doszło do takiego zakażenia. Podkreślił też, że leczenie przebiegało zgodne z prawem:

"Wykonując operację rekonstrukcyjną małżowiny usznej, nie można zagwarantować wyniku estetycznego (...) o czym każdy pacjent, jak i jego rodzice - w przypadku dziecka - są zawsze informowani" - czytamy w piśmie.

Chirurg przeprowadzająca operację Stawiarza w telefonicznej rozmowie z reporterką "Wydarzeń" zapewniła, że postąpiła zgodnie z obowiązującymi wtedy wiedzą i sztuką medyczną.

"Mamy prawo mieć większe oczekiwania"

Według radcy prawnego Jolanty Budzowskiej, zasiadającej także w Wojewódzka Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie, "kiedy zabieg nie jest konieczny, wówczas mamy prawo mieć większe, dalej idące, oczekiwania w stosunku do lekarza".

22-letni Kamil chce walczyć o odszkodowanie w sądzie.

- Miało być pięknie, ładnie, ale ja tego piękna nie widzę - podsumował.

ac/msl/ "Wydarzenia"