"Nie naśmiewamy się z osób niepełnosprawnych". Pomysłodawca o akcji "Nie świruj, idź na wybory"

W publikowanych filmikach nikt nie parodiuje i nie naśmiewa się z osób niepełnosprawnych, nasza inicjatywa ma zachęcić ludzi do aktywności obywatelskiej; jeśli ktoś poczuł się urażony, to najmocniej przepraszam - napisał na Facebooku pomysłodawca akcji "Nie świruj, idź na wybory" Tomasz Sikora.

W ramach akcji "Nie świruj, idź na wybory" znane osoby m.in. aktorzy oraz anonimowi użytkownicy mediów społecznościowych w krótkich filmikach opatrzonych hasztagiem #nieświrujidźnawybory zachęcają, aby 13 października wziąć udział w wyborach parlamentarnych. W materiałach wideo wystąpili m.in. aktorzy: Janusz Gajos i Wojciech Pszoniak.

Akcja wywołała oburzenie m.in. wśród polityków PiS, którzy ocenili, że w filmikach parodiowane są osoby niepełnosprawne. Krytycznie wypowiadali się o niej również Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar czy Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Do zarzutów stawianych wobec akcji odniesiono się w czwartek na jej oficjalnej stronie na Facebooku.

"Do wszystkich, którzy poczuli się urażeni filmikami akcji profrekwencyjnej »Nie świruj, idź na wybory«: oświadczam, że w publikowanych filmikach nikt nie parodiuje i nie naśmiewa się z osób niepełnosprawnych" - czytamy w oświadczeniu. "Nasz przekaz skierowany jest do wszystkich osób, które nie mają zamiaru głosować. Mówimy wprost: »Nie wygłupiaj się (nie świruj), idź na wybory« i nic więcej. Nikt nie mówi: »Nie bądź świrem«. Jest to inicjatywa czysto społeczna zachęcająca ludzi do aktywności obywatelskiej. A jeśli jednak ktoś poczuł się urażony to najmocniej przepraszam" - napisano.

Pomysłodawcą akcji "Nie świruj, idź na wybory" jest fotograf Tomasz Sikora. Wszystkie filmiki można obejrzeć na stronie "Nie świruj" na Facebooku.

WIDEO - Weszły w życie przepisy zmuszające duże sklepy i hurtownie do oddawania za darmo niesprzedanych produktów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP