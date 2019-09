Kidawa-Błońska: państwo musi wspierać m.in. placówki zajmujące się niepełnosprawnymi dziećmi

Kidawa-Błońska w poniedziałek przyjechała z wizytą w województwie zachodniopomorskim, odwiedziła m.in. Regionalną Placówkę Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, w której przebywają dzieci z niepełnosprawnościami, które nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej ani w placówce opiekuńczo–wychowawczej.

- To bardzo ważny problem, którym państwo musi się zajmować - powiedziała na późniejszej konferencji w Szczecinie. - Myślimy o dzieciach zdrowych, o dzieciach, które mają rodziny i mogą świetnie funkcjonować, ale także jest ta bardziej smutna strona naszego życia i są te dzieci, które bez pomocy państwa, bez pomocy samorządu, a co najważniejsze, bez pomocy osób bardzo zaangażowanych, nie dadzą sobie rady w życiu – mówiła Kidawa-Błońska.

"Rozmawiamy z ludźmi o problemach, które naprawdę ich dotyczą"

Podczas wizyty w w woj. zachodniopomorskim Kidawa-Błońska odwiedziła też m.in. Gryfino i tamtejszy zakład aktywności zawodowej, gdzie zapoznała się z pracą jego podopiecznych. Jak zaznaczyła, pracujące tam osoby z niepełnosprawnościami "mogą poczuć, że są pełnoprawnymi obywatelami".

- Rozmawiamy z ludźmi o problemach, które naprawdę ich dotyczą. Wszystkie te problemy dotyczą tak naprawdę życia codziennego – podkreśliła.

Kidawa-Błońska spotkała się też z prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem (spotkanie było zamknięte dla mediów). Jak poinformowała, rozmawiali m.in. o edukacji, o kosztach reform systemu edukacji przeprowadzonej, gdy szefową MEN była Anna Zalewska i "o skutkach, jakie przyniosły one wszystkim samorządom", a także "o zadaniach, które państwo narzuca na samorządy, nie kierując za tym odpowiednich środków".

Mafia lekowa to "bardzo poważny problem"

Kandydatka na premiera pytana była m.in. o kwestię zadłużonych szpitali w programie KO. Kidawa-Błońska powiedziała, że trzeba dla każdego szpitala "stworzyć warunki, żeby zadłużenie z nich zeszło". "Ale do tego także potrzebne jest jednak inne finansowanie. Nie może być tak, że Narodowy Fundusz Zdrowia wyznacza twarde ryczałty, które nijak się mają do potrzeb pacjentów i do tego, co dzieje się w szpitalach".

Odniosła się też do kwestii mafii lekowej mówiąc, że jest to "bardzo poważny problem". - Dziwię się, że przez te cztery lata – a wiadomo było o tym, że to się dzieje – rząd polski z tym nic nie zrobił. Potrzebny jest tutaj bardzo transparentny przepływ leków, nadzorowanie wydawania recept. To wszystko można zrobić, tylko po prostu trzeba to chcieć zrobić" – powiedziała Kidawa-Błońska.

Po wizycie w Szczecinie zaplanowano także spotkanie w domu seniora w Stargardzie. Będzie to ostatni punkt poniedziałkowej wizyty Kidawy-Błońskiej na Pomorzu Zachodnim.

