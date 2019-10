Prawybory już w najbliższą niedzielę. Tylko w Wieruszowie

Jak podkreśla Marek Patyk z wydziału promocji i rozwoju Urzędu Miejskiego w Wieruszowie w tej 14-tysięcznej gminie od wielu lat wynik lokalnego głosowania jest bardzo zbliżony do wyników z ogólnopolskich wyborów parlamentarnych, prezydenckich czy do Unii Europejskiej. Różnica wyników z reguły mieści się w granicy błędu statystycznego.

Zwrócił uwagę, że "ten fenomen" został dostrzeżony już w 1997 r., kiedy pierwszy raz odbyły się prawybory. Wtedy do Wieruszowa przyjechali m.in. Włodzimierz Cimoszewicz, Marian Krzaklewski, Janusz Onyszkiewicz, Wiesław Walendziak, Józef Oleksy, Janusz Szmajdziński, Janusz Korwin-Mikke, Władysław Frasyniuk, Waldemar Pawlak i Jan Olszewski.

Głosowanie tylko na partie

W tym roku Wieruszów ponownie organizuje prawybory. W niedzielę 6 października w 12 lokalach wyborczych mieszkańcy będą głosować na partie (nie na poszczególnych kandydatów). Głos w ramach testu będzie można też oddać drogą elektroniczną, jednak nie będzie on wliczany do oficjalnych wyników wyborów. Pilotaż systemu głosowania elektronicznego zaproponowało Ministerstwo Cyfryzacji. Głosować będzie można od godz. 8 do 18. Dwie godziny później mają być ogłoszone wyniki.

Marek Patyk zwrócił uwagę, że do udziału w prawyborach zostały zaproszone wszystkie partie polityczne. Będą one miały możliwość organizacji koncertu, happeningu, warsztatów czy innej formy eventu. Politycy będą mogli zaprezentować program wyborczy na scenie. - To idealna okazja, by na tydzień przed świętem demokracji zgromadzić swoich zwolenników i na finiszu kampanii zadbać o głosy niezdecydowanych - dodaje.

Do Wieruszowa udaje się wielu kandydatów w wyborach do Sejmu przede wszystkim z okręgu sieradzkiego. Mają być też politycy startujący do Senatu. Patyk nie wyklucza jednak pojawienia się kandydatów z innych regionów.

"Kiełbasa wyborcza" i losowanie nagród

Centrum wydarzeń będzie wieruszowski Rynek. To tu prezentowane będą wyniki. Na mieszkańców czeka sporo atrakcji, w tym m.in. "kiełbasa wyborcza" - ogromna patelnia, na której przygotowane zostanie coś pysznego. Na głosujących czekają nagrody: telewizor, pralka, lodówka, odkurzacz, meble a nawet wycieczka ufundowane przez lokalne firmy. Na najmłodszych będą czekały atrakcje przygotowane przez Fundację Happy Kids, która przeprowadzi jednocześnie zbiórkę funduszy na swoją działalność. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Miły Pan.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie nie promuje żadnej z partii politycznej. Jest jedynie sondażem preferencji wyborczych i okazją do dobrej zabawy. Wieruszowskie prawybory organizowane są przy współpracy z politologiem, ekspertem do spraw sondaży i analiz z zakresu preferencji społecznych politycznych i geografii wyborczej w Polsce Marcinem Palade.

bas/ PAP