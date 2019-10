Lubelski radny PiS chce ulicy im. Kornela Morawieckiego. Złożył już wniosek

- Ostatnią troską Kornela Morawieckiego były ojczyzna i jedność w Polsce. (...) W takiej sytuacji stosowne jest, by Rada Miasta wspomniała człowieka, który nieugięcie nosił w sobie ducha Solidarności - mówił we wtorek Tomasz Pitucha, lubelski radny PiS. Wniosek o upamiętnienie zmarłego marszałka seniora zostanie zgłoszony do porządku sesji lubelskiej Rady Miasta zaplanowanej na 17 października.