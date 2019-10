Andrzej Duda wpisał się do księgi kondolencyjnej wyłożonej w Sejmie po śmierci Kornela Morawieckiego

"W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, wszystkich moich Rodaków oraz moim, ze smutkiem żegnam śp. Pana Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego" - napisał Duda.

"Szanowny Panie Marszałku! Ze łzami w oczach dziękujemy za Pana drogę życia pięknie poświęconą Ojczyźnie. Spoczywaj w pokoju" - dodał prezydent.

Duda po wpisaniu się do księgi kondolencyjnej rozmawiał chwilę z dziennikarzami. Podziękował - wszystkim, którzy w tych godzinach przybyli do gmachu Sejmu, by wpisać się do księgi kondolencyjnej.

- A tym samym oddać hołd, pamięć śp. Panu Marszałkowi Kornelowi Morawieckiemu - powiedział.

"On był właśnie takiej Polski orędownikiem i o taką Polskę zawsze walczył"

- To jedna z piękniejszych i jaśniejszych postaci polskiej opozycji w czasie, kiedy walczyliśmy o wolną, suwerenną i niepodległą Polską - podkreślił Duda. Jak dodał, Kornel Morawiecki był - jednym z najbardziej wybitnych i niezłomnych, a zarazem jednym z tych, którzy najbardziej radykalnie dążyli do tego, aby Polska była w pełni wolna, w pełni suwerenna i niepodległa.

Prezydent podkreślił w swojej wypowiedzi dla dziennikarzy, że działalność Kornela Morawieckiego to - było wielkie poświęcenie, wielka odwaga, wiele bohaterstwa.

- Odwaga i niezłomność w dążeniu do tego, by Polska była taka, jaką jest dzisiaj, by była Polską, która sama o sobie decyduje, która należy do ważnych struktur międzynarodowych, takich jak Sojusz Północnoatlantycki, jak Unia Europejska - zaznaczył.

- On był właśnie takiej Polski orędownikiem i o taką Polskę zawsze walczył - oświadczył Duda.

- Cieszę się ogromnie, że był marszałkiem seniorem polskiego parlamentu w tej kończącej się kadencji, że zasiadał w ławach sejmowych, że współdecydował o tych polskich sprawach. Ogromnie jestem mu za to wdzięczny i żegnam go w imieniu Rzeczpospolitej i wszystkich rodaków - dodał prezydent.

Kornel Morawiecki miał 78 lat

Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca "Solidarności Walczącej", marszałek senior Sejmu VIII kadencji, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego zmarł w poniedziałek. Miał 78 lat. Msza pogrzebowa śp. marszałka seniora odbędzie się w sobotę o godz. 12. w Katedrze Polowej WP w Warszawie, następnie o godz. 15 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach będzie miała miejsce ceremonia pogrzebowa. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy.

Księga kondolencyjna po śmierci Kornela Morawieckiego wystawiona od wtorku na parterze, przy wejściu głównym do Sejmu, będzie dostępna także w środę i czwartek w godz. 9-19. W piątek będzie możliwość oddania hołdu zmarłemu marszałkowi; w godz. 13-19 w Sejmie będzie wystawiona trumna z ciałem śp. Kornela Morawieckiego.

dc/ PAP