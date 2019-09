Jagiełło: Kornel był niezłomny, a nie radykalny. To duża różnica

- Kornel był taki, jak go znamy z oficjalnego życia, zamyślony. Miał wiele różnych pomysłów, ale nie podejmował pochopnych decyzji. Krzywdzące jest, gdy słyszę, że nazywa się go radykałem, bezkompromisowym. Kornel był niezłomny, a nie radykalny. To duża różnica - powiedział w "Wydarzeniach i Opiniach" Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, były opozycjonista, przyjaciel Kornela Morawieckiego.