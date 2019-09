"Kornel Morawiecki stanie się legendą", "miał swój własny sposób myślenia"

Jak przypomniał Waldemar Paruch, szef Centrum Analiz Strategicznych władze komunistyczne próbowały wypędzić Morawieckiego z Polski, ale on "konsekwentnie do tej Polski wracał".

"Nie chciał budować pomników za życia"

- Konsekwentnie opowiadał się z państwem niepodległym, suwerennym, a także za państwem demokratycznym, bez żadnych rozwiązań hybrydalnych, rozwiązań tymczasowych, które potem politolodzy nazwali postkomunizmem. Szkoda, tylko że pojawił się w naszej przestrzeni publicznej dopiero w ostatniej kadencji, kiedy został marszałkiem seniorem. Mogliśmy go wszyscy zobaczyć, jak doskonale prowadził i otwierał obrady Sejmu - powiedział profesor Waldemar Paruch w Polsat News.

Paruch zapytany, czy sformułowanie, że "Kornel Morawiecki był legendą z życia" w ocenie zmarłego marszałka seniora byłoby stosowne odpowiedział, że polityk "to nie tego typu osobowość".

- To nie był człowiek, który chciałby budować pomniki za życia. To nie tego typu osobowość. Na pewno stanie się legendą po swojej śmierci. Za 20, 30 lat będzie to postać bardzo mityczna. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Za życia interesowała go polityka aktywna - odpowiedział Paruch.

Wujec: takie osoby jak Kornel mają swój własny sposób myślenia

Kornela Morawieckiego na antenie Polsat News wspominał również działacz antykomunistycznej opozycji i były poseł na Sejm - Henryk Wujec.

- Jesteśmy z Kornelem równolatkami - on się urodził w maju, ja w styczniu. Obaj skończyliśmy fizykę z tym, że on we Wrocławiu, a ja w Warszawie. To nas łączyło - w opozycji osoby związane z kierunkami technicznymi myślały podobnie - powiedział Wujec.

- Ludzie w podziemiu i w "Solidarności" to niestandardowe postacie. Nie są oni łatwi do opisania. A osoby, które zajmują się fizyką, szczególnie fizyką teoretyczną, tak jak Kornel, mają swój własny sposób myślenia. To są bardzo oryginalne osoby w mówieniu i myśleniu - wspominał działacz antykomunistyczny.

Wujec potwierdził słowa Artura Adamskiego - przyjaciela i autora książek o Kornelu Morawieckim, który na antenie Polsat News opisywał marszałka seniora, jako osobę otwartą na ludzi.

- Kornel rzeczywiście taki był - zarówno w okresie lat 70-tych i "Solidarności" - podkreślił Henryk Wujec.

Kornel Morawiecki, fizyk, nauczyciel akademicki, działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej, poseł i marszałek senior Sejmu VIII kadencji zmarł w poniedziałek po ciężkiej chorobie. Ojciec premiera Mateusza Morawieckiego miał 78 lat.

bas/hlk/ Polsat News, polsatnews.pl