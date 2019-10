Księgi kondolencyjne po śmierci Kornela Morawieckiego

Od wtorku w Starym Ratuszu i Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz w Sejmie wystawione są księgi kondolencyjne zmarłego w poniedziałek marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Legendarnego przywódcę "Solidarności Walczącej" pożegnali już m.in. prezydent Andrzej Duda i prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca Solidarności Walczącej, marszałek senior Sejmu VIII kadencji, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego, zmarł w poniedziałek. Miał 78 lat. W 2016 r. Kornel Morawiecki otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia.



Jako pierwszy do księgi wpisał się prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który już wcześniej zapowiedział, że w trybie przyśpieszonym zwróci się do Rady Miejskiej, by imieniem Kornela Morawieckiego nazwać ulicę, plac lub jakieś inne miejsce w mieście.



"Człowiek dialogu"



Drugiego wpisu dokonał kolega Kornela Morawieckiego z konspiracji z czasów stanu wojennego i członek Solidarności Walczącej Tadeusz Bielawski. To właśnie w jego domu na początku 1982 roku odbyła się z udziałem Kornela Morawieckiego słynna narada, podczas której działacze podziemnej Solidarności postanowili utworzyć Solidarność Walczącą.



- Wpisałem Kornelowi, że był wielkim niezłomnym, że niósł żagiel Polski wolnej i niepodległej. Co prawda odszedł, ale żyje w naszych sercach. Przekazał ten żagiel, mam nadzieję, w dobre ręce. My będziemy nieść jego przesłanie dla wolnej, niepodległej Polski - podkreślił Bielawski.



Maria Wanke-Jerie powiedziała, że zmarłego znała od 50 lat, od czasów studiów, gdy był on jej wykładowcą akademickim.



- Był niewymagającym, łagodnym profesorem, który za nas rozwiązywał zadania. Jednak był zasadniczy w tym wszystkim, co wiązało się z niepodległością Polski. Nigdy nie podnosił głosu, spokojnie i łagodnie przekonywał. To był człowiek dialogu - mówiła Wanke-Jerie.



Dodała, że w księdze kondolencyjnej wpisze to, "za co jest jemu wdzięczna, za jego bezkompromisowość, wierność swoim poglądom, ideałom, za to, że był wizjonerem i wyprzedzał swój czas".



"Doskonały wzór dla nowych pokoleń Polaków"



Emerytowany robotnik Henryk Tara powiedział, że przyszedł wpisać się do księgi, by złożyć kondolencje rodzinie i wyrazić żal po śmierci Kornela Morawieckiego.



- Osobiście go nie znałem, ale podziwiałem od dawna za to, co robił i mówił. Podczas strajków w 1980 roku pracowałem w Hutmenie, naprzeciwko zajezdni MPK przy ul. Grabiszyńskiej. Nosiliśmy tam na strajk pieniądze. Pamiętam tamte wydarzenia doskonale. Naprawę żal, że Kornel Morawiecki już od nas odszedł - opowiadał Tara.



Inny wrocławianin Władysław Pańków podziwia Kornela Morawieckiego za nieugiętość i bezkompromisowość.



- Był naprawdę wspaniałym patriotą, niezłomnym człowiekiem, który przez wszystkie laty był wierny swoim ideom i zasadom. To jest doskonały wzór dla nowych, młodych pokoleń Polaków. Przyszedłem, by oddać cześć Kornelowi Morawieckiemu - powiedział mężczyzna.



Druga księga kondolencyjna po śmierci marszałka seniora Sejmu została wyłożona w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na pl. Powstańców Warszawy 1. Można tam również obejrzeć wystawę fotografii autorstwa Janusza Wolniaka, poświęconą Kornelowi Morawieckiemu.



"Ze łzami w oczach dziękujemy"



"Ze smutkiem żegnam śp. Pana Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego - wielkiego Patriotę, niezłomnego Wojownika o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę" - napisał prezydent Andrzej Duda w księdze kondolencyjnej wystawionej w Sejmie po śmierci Kornela Morawieckiego.



"W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, wszystkich moich Rodaków oraz moim, ze smutkiem żegnam śp. Pana Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego" - napisał Duda. "Szanowny Panie Marszałku! Ze łzami w oczach dziękujemy za Pana drogę życia pięknie poświęconą Ojczyźnie. Spoczywaj w pokoju" - dodał prezydent.



Pogrzeb Kornela Morawieckiego odbędzie się w sobotę o godz. 12. w Katedrze Polowej WP w Warszawie, następnie o godz. 15 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach będzie miała miejsce ceremonia pogrzebowa. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy.

prz/ PAP