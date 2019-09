Wyborcy Lewicy najbardziej zdeterminowani, demobilizacja w obozach PiS i ludowców

Elektorat Lewicy w 100 proc. czuje się zmobilizowany do udziału w wyborach. Wysoka determinacja jest też w szeregach Koalicji Obywatelskiej - 89 proc - pisze w poniedziałkowym wydaniu "Rzeczpospolita".

Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" wynika, że najbardziej zmobilizowany do udziału jest elektorat Lewicy (100 proc.). Wysoka determinacja jest też w szeregach Koalicji Obywatelskiej (89 proc.). Z kolei najsłabszy wynik, jeśli chodzi o mobilizację do wzięcia udziału w wyborach, notuje Koalicja Polska (PSL + Kukiz’15) – 57 proc.

"To, jak zmobilizują się partyjne elektoraty, zależy m.in. od jakości partyjnych kampanii. PiS ma najwyższy odsetek wyborców, którzy czują się kampanią zachęceni do głosowania (67 proc.). W KO to wyraźnie mniej: 43 proc." - pisze "Rzeczpospolita".

Pominięto odpowiedzi "trudno powiedzieć". Źródło: IBRiS dla "RZ", badanie CATI przeprowadzone 25 września 2019 roku na grupie 1000 respondentów. Sondaż poparcia: IBRiS dla "Rz", badanie CATI z 6-7 września 2019 roku na 1100 osobowej grupie respondentów.

pgo/ PAP