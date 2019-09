PiS z prawie dwukrotną przewagą nad KO. Sondaż IBRiS

Jak wynika z sondażu, od poprzedniego badania PiS przybyły 3 punkty, a KO ubył jeden.

"Poparcie dla lewicy wzrosło do 14 proc., a do Sejmu weszłoby jeszcze PSL w koalicji z Kukiz’15. Niewiele pod progiem znalazła się Konfederacja. PiS może więc liczyć na ok. 260 mandatów" - podaje dziennik.

"Konfederacja pod progiem to dla nas dobra informacja nie tylko z powodu dzielących nas różnic, lecz także z powodu metody D’Hondta stosowanej przy podziale mandatów – przytacza "DGP" komentarz wicerzecznika PiS Radosława Fogla. Z kolei Jacek Protas z KO ocenił, że "to, co PiS osiąga w sondażach, to maksimum możliwości. My mamy jeszcze głębokie rezerwy".

Według sondażu PiS/Zjednoczona Prawica otrzymałaby 44,5 proc. głosów wyborców, Koalicja Obywatelska - 23,9 proc., Lewica - 14,1 proc., Kukiz '15 + PSL - 6 proc. a Konfederacja, KORWIN i Ruch Narodowy - 4,4 proc.

Sondaż IBRiS dla Dziennika Gazety Prawnej, Dziennik.pl, RMF FM i rmf24.pl wykonany 20-21 września 2019 r. na ogólnopolskiej próbie 1100 dorosłych Polaków metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

