Sondaż: wystawienie kandydatury Kidawy-Błońskiej za Schetynę zapewni lepszy wynik KO

Gazeta zauważa, że "najbardziej przekonane są do tego kobiety". "Powyższe zdanie podziela aż 57 proc. z tych, które wzięły udział w badaniu (4 proc. uważa, że wynik KO będzie gorszy). W przypadku mężczyzn odsetek przekonanych, że wystawienie Kidawy-Błońskiej doda Koalicji punktów, jest niższy i wynosi 35 proc. (gorszego wyniku spodziewa się 15 proc.)" - czytamy we wtorkowym wydaniu dziennika.

Według gazety "wygląda więc na to, że cel polityków KO – a więc pokazanie łagodniejszej twarzy lidera i zjednanie elektoratu kobiecego – jest w zasięgu i przyznają to nawet politycy PiS".

- Mając do wyboru twarz Grzegorza Schetyny i twarz Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, nie trzeba być profesorem nauk politycznych, żeby wiedzieć, że pokazanie wicemarszałek zrobi PO lepiej – powiedział dziennikowi szef sztabu wyborczego PiS Joachim Brudziński.

KO musi jeszcze popracować nad rozpoznawalnością swojej kandydatki

Z sondażu IBRiS dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM wynika, że "w kolejnych dniach KO musi jeszcze popracować nad rozpoznawalnością swojej kandydatki i tym, by zaczęła budzić pozytywne emocje wśród większej liczby wyborców".

"Na razie niemal co czwarty ankietowany nie ma zdania na temat kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, a co piąty uważa, że wynik KO będzie taki sam jak przy kandydowaniu Grzegorza Schetyny" - informuje "DGP".

"To dobra sytuacja, gdy w kampanii wyborczej jest duża liczba osób niezdecydowanych. To działa mobilizująco na kandydatów" – ocenił Jacek Protas, który jest "jedynką" Koalicji Obywatelskiej w Elblągu. Jak dodał, "to też duże pole do popisu dla pani marszałek, by przekonać do siebie wyborców, pokazać, że jest się prawdziwym liderem. Sondaż potwierdza, że decyzja o wystawieniu pani marszałek była słuszna i tak samo uważają Polacy".

"Polacy premiują to, co sprawdzone i zweryfikowane bieżącą polityką"

Kolejne pytanie w sondażu dotyczyło tego, kto byłby lepszym premierem. "Na pierwszym miejscu znalazł się urzędujący szef rządu Mateusz Morawiecki (38 proc. wskazań), za nim Małgorzata Kidawa-Błońska (24 proc.), a podium zamyka Robert Biedroń (14,4 proc.)" - poinformowano.

- Polacy premiują to, co sprawdzone i zweryfikowane bieżącą polityką. To cieszy, ale nie wprawia nas w euforię. O tym, kto będzie premierem, zdecydują wyniki wyborów, nie sondaże - powiedział Joachim Brudziński z PiS.

Z kolei Jacek Protas z KO mówi o obiecującym wyniku.

- Tak niewielka różnica między urzędującym premierem, mającym cały aparat rządowo-medialny za sobą, a pretendentem do tego stanowiska, jest dobrym prognostykiem – ocenił Protas.

dc/ PAP