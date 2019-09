Kidawa-Błońska apeluje do prezesa PiS o debatę o rodzinie

- Mamy entuzjazm i wiarę, że te wybory są do wygrania i naprawdę niewiele trzeba, żebyśmy mieli doskonały, najlepszy w historii wynik w Warszawie - powiedziała Kidawa-Błońska po spotkaniu warszawskiego sztabu KO.

- Te wybory to decyzja i wybór - jaka będzie Polska. Czy to będzie Polska, gdzie nienawiść i podziały będą codziennością, czy to będzie Polska, gdzie hejt będzie w telewizji publicznej, czy to będzie Polska, gdzie nie będzie szacunku Polaka do Polaka. My takiej Polski nie chcemy - mówiła.

Dodała, że Polacy chcą, żeby politycy ze sobą rozmawiali. - Dlatego apeluję i proszę pana prezesa (Jarosława) Kaczyńskiego, żeby spotkał się i porozmawiał ze mną na tematy, o których mówimy w tej kampanii bardzo dużo, czyli o rodzinie, bo wszystkie tematy naszego kraju ogniskują się w rodzinie. To tutaj rozmawiamy o pracy, tutaj rozmawiamy o zdrowiu, tutaj rozmawiamy także o problemach związanych z wartościami - mówiła.

Jak podkreślała, Polacy oczekują takiej rozmowy, bo rodzina jest podstawą społeczeństwa. - Po wyborach jedno z nas będzie tworzyło nowy rząd i będzie odpowiadało za losy Polaków, dlatego pokażmy, że w tych ważnych sprawach potrafimy rozmawiać, potrafimy wymieniać poglądy i potrafimy pokazać, że polityka może wyglądać inaczej. Mam nadzieję, że te wartości, które nam przyświecają także ważne są dla pana prezesa i ta rozmowa się odbędzie - podkreśliła.

WIDEO - 17-letni Michał zabił ojca w obronie matki. Grozi mu 25 lat więzienia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ PAP