Kaczyński: opozycja przebiera się w owczą skórę, zza eleganckiej pani słychać kłapanie zębów wilka

- Przed nami jest przyszłość, przed nami jest pytanie, czy ta przyszłość to będzie kontynuacja naszej polityki, czy też będzie to cofnięcie się do tego, co było – powiedział Kaczyński.

- Nasi przeciwnicy ostatnio próbują przebierać się w owczą skórę. Choć ostatnio próbują to czynić przy pomocy pewnej eleganckiej pani, to jednak zza jej postaci słychać kłapanie zębów wilka. I ten wilk ma konkretne nazwisko, nie będę go tutaj wymieniał - dodał.

- I słyszymy, jak choćby dzisiaj w Sosnowcu (gdzie odbyła się konwencja wyborcza z udziałem liderów Koalicji Obywatelskiej - przyp. red.), te wszystkie opowieści, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Opowieści, które mają przestraszyć, które są kolejną próba manipulowania Polakami. Dlatego te ostatnie tygodnie kampanii są tak ważne - podkreślił.

dc/ PAP