Kaczyński: w ciągu kilku lat będziemy mogli wydać rocznie na służbę zdrowia 150-160 mld zł

Prezes PiS przekonywał, że jego formacja "była przedmiotem ciężkich ataków, nawet wtedy, gdy nie rządziła" za "głoszenie prawdy o naszej rzeczywistości"



- I będziemy tą doga szli dalej, będziemy umacniać to, co powoduje, że Polacy wiedzą, co dzieje się w ich kraju, rozumieją, gdzie leży prawda, a gdzie kłamstwo, wielka manipulacja, wielkie oszustwo. I będziemy czynili wszystko, by rozumieli, gdzie jest ich interes, a gdzie jest interes różnych mniejszości albo czynników zewnętrznych - powiedział Kaczyński.



Według niego w "Polsce tego rodzaju interesy też funkcjonują i będą funkcjonowały". - Ale to nie może decydować, decydować musi większość, decydować musi interes Polaków i Polski - zaznaczył.



- Ale pamiętajcie państwo, do wyborców, do obywateli trzeba przychodzić, przychodzić z prawdą, trzeba z nimi rozmawiać - mówił prezes PiS, zaznaczając, ze wybory wygrywa się wtedy, gdy jest się w stałym kontakcie z wyborcami i w ogromnym wysiłku do ostatniej chwili. Podkreślał, że wyborcom trzeba mówić m.in. o polityce rolnej PiS oraz o kwestii służby zdrowia. Jak zaznaczył prezes PiS, jest wiele do zrobienia w tej kwestii.



- Ale my realizujemy plan, który doprowadzi do tego, że w stosunkowo niedługim czasie, w ciągu najbliższych kilku lat, na służbę zdrowia będziemy mogli rocznie wydać nie obecne troszkę ponad 100, ale 150-160 mld zł. I to już naprawdę wystarczy, tylko żeby to było dobrze zorganizowane i żeby nie szło do prywatnych kieszeni, ale po to, by Polacy byli dobrze leczeni - oświadczył Kaczyński.

dk/ PAP