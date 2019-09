Premier: proponujemy normalność a nie obyczajowe rewolucje

Szef rządu odnoszą się do zbliżających się wyborów zwrócił uwagę, że stoimy prze bardzo ważnym wyborem. Jak podkreślił PiS proponuje "zdrowo rozumianą normalność". - Normalność jako życie polskich rodzin na pewnym poziomie, jako dobra praca, coraz lepsza płaca, wyraźnie poprawiająca się infrastruktura lokalna, bezpieczeństwo najbliższego otoczenia - wymieniał.

- Proponujemy po prostu normalność, a nie ekscentryczne obyczajowe rewolucje, które proponują nasi konkurencji polityczni - dodał Morawiecki.

Zwracał jednocześnie uwagę, że przed rządami PiS "mafie VAT-towskie działały jak wirus na cały polski organizm". - Działania przestępcze mafii vatowskich toczyły gospodarkę polską jak nieznośny wirus, nie mogliśmy się go pozbyć bez usprawnienia instytucji państwa. To właśnie sprawność instytucji państwowych, podatkowych ministerstwa finansów i służb specjalnych, spowodowała, że możemy dzisiaj się cieszyć takimi rozbudowanymi programami społecznymi – wskazał premier.

Jak ocenił "Platforma Obywatelska przez osiem lat doprowadziła do zapaści w finansach publicznych". - Nie możemy na to ponownie pozwolić. Dlatego musimy bardzo mocno zaangażować się żeby przekonywać wszystkich do pójścia na wybory, do głosowania na PiS - przekonywał.

- My jesteśmy gwarancją jako jedyni, którzy wdrożyliśmy wielkie programy za 80 mld zł, jesteśmy jedyni gwarantami, że te programy zostaną utrzymane - powiedział.

"Gigantyczna różnica"

Morawiecki mówił też o programach rozwojowych takich jak Funduszu Dróg Samorządowych, z którego skorzystał także Nidzica. Jak mówił na modernizację dróg dla całego powiatu przeznaczono ok. 30 mln zł. Premier to z z czasami rządów PO-PSL, gdzie - jak mówił - bywały lata, że na całe województwo warmińsko-mazurskie przeznaczano 30 mln zł. - Mamy gigantyczną różnicę między tym jak było, a tym jak jest dzisiaj - podkreślał.

- Nasi przeciwnicy i ich sojusznicy nawet ukuli takie powiedzenie: "Chcemy, żeby było tak, jak było". Oni tego się nie wstydzą, oni nawet tak mówią głośno: "Chcemy, żeby było tak, jak było". Czy my chcemy, żeby było tak, jak było? - pytał premier, na co zgromadzeni krzyczeli: "Nie!".

- Jeżeli nie chcemy, żeby było tak, jak było, jeśli nie chcemy powrotu do tamtej rzeczywistości, ale jeszcze nawet gorzej, bo okraszonej rewolucjami ideologicznymi, różnymi fanaberiami obyczajowymi, jeśli nie chcemy powrotu do takiej rzeczywistości jeszcze połączonej z tym, co nie pasuje do Polski, te rewolucje najróżniejszego rodzaju, to głosujmy na Prawo i Sprawiedliwość, oddajmy głos na tych, którzy są gwarantami normalności - apelował.

"Danie szansy wszystkim"

W trakcie wystąpienia Morawiecki poruszył też temat polskiej gospodarki podkreślając, że jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek europejskich. "Międzynarodowy Fundusz Walutowy zalicza nas do 22 najsilniejszych gospodarek świata" - podkreślił szef rządu.

Przypomniał też o ułatwieniach dla przedsiębiorców - pakcie dla przedsiębiorców, ryczałcie PIT i CIT, mniejszej składce na ZUS - wyliczał.

- 500 zł obniżki ZUS średnio w zależności od dochodu, nie tylko od przychodu, to wielka pomoc dla mikro przedsiębiorców - ocenił szef rządu.

Rozwój gospodarczy, to również - jak mówił - inwestycje w fundusz modernizacji szpitali, fundusz inwestycji w szkoły, czy ponad miliard złotych na inwestycje strategiczne oraz nakłady na fundusz szerokopasmowy "po to, żeby takie miasto jak Nidzica, takie miasta jak Przasnysz, jak Mrągowo, Szczytno, mniejsze miejscowości miały również takie szanse rozwoju, jak większe aglomeracje".

- Nasz rozwój gospodarczy polega na daniu szansy wszystkim - zapewnił Morawiecki.

"Postawiliśmy Polskę na nogach"

Premier podkreślał też, że program PiS na kolejne lata, to też zielona Polska. - Zielone płuca Polski, jak nazywany jest ten jeden z najpiękniejszych regionów Polski, muszą nie tylko pozostać zielone, ale my podejmujemy ten temat odważnie - mówił.

Wskazywał tu na wydanie decyzji o obniżeniu norm alarmowych jeśli chodzi o pyły, program mój prąd, czy zalesianie. - To, żeby było jak najwięcej czystej energii musi iść w bliskiej korelacji z budową czystej energetyki w podstawie. Dlatego decydujemy się w dalszej perspektywie na atom, poszerzamy nasze możliwości ściągania gazu, który jest relatywnie mniej zanieczyszczający środowisko niż inne źródła – mówił.

Jak dodał PiS będzie proponowało też "różne rozwiązania, które mają służyć lepszym procesom utylizacji plastiku (...) - to są programy, na które bardzo mocno stawiamy".

- Postawiliśmy Polskę na nogach, silnie stoi ona na dwóch nogach i kroczymy we właściwym kierunku, kierunku wartości dla Polaków najważniejszych, najświętszych takich jak rodzina, praca, płaca, rozwój. To są te wartości na które stawiamy też w kolejnych kadencjach. Mam nadzieję w tej najbliższej, jeśli Polacy nam zaufają, a również pewnie będziemy prosili pewnie o kolejne, jeśli powiedzie się nam zwycięstwo w tych wyborach - mówił premier dodając, że proponowane przez PiS zmiany są fundamentalne i muszą być rozłożone na kilka lat.

"Pogawędka z wahającą się osobą"

Morawiecki apelował jednocześnie o mobilizację przed jesiennymi wyborami. - Jesteśmy w momencie przełomowym. Zbliżające się wybory są najważniejsze co najmniej od 30 lat - ocenił.

- Nie chcemy, żeby było tak jak było. Chcemy rozwoju, normalności, zielonej Polski, służby zdrowia, która rok po roku będzie miała się coraz lepiej - dodał.



Zwracał jednocześnie uwagę, że PiS pokazuje, że ma nie tylko wizję, ale również zdolność realizacji tej wizji. - To jest podstawa dobrej polityki. Obietnica, wiarygodność, wizja i realizacja tej wizji potwierdzona praktyką, czyli właśnie tą wiarygodnością – mówił.

- Jeśli mogę państwa poprosić o takie proste jedno zadanie - każdy z państwa, tę jakąś wahającą się osobę z waszej rodziny, czy znajomych bliższych czy dalszych, niech weźmie na krótką pogawędkę, niech przedstawi po prostu prawdę, to co zrobiliśmy - zachęcał.

- Chcemy te zmiany kontynuować, bo wszyscy wiemy, że to jest proces. Zrobimy to z waszą pomocą, pomocą Polaków. Polska będzie krajem nie tylko coraz bardziej czystym, zielonym, ale przede wszystkim będzie krajem coraz bardziej dostatnim, szczęśliwym, dymnym. Krajem, który będzie przedmiotem zazdrości innych – podkreślił Morawiecki.

