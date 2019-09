PO-KO: dymisja Mariana Banasia to plan minimum. Prezes NIK musi mieć nieposzlakowaną opinię

"CBA realizując swoje ustawowe obowiązki prowadzi od 16 kwietnia br. kontrolę oświadczeń majątkowych Pana Mariana Banasia. Postępowanie obejmuje oświadczenia majątkowe złożone w latach 2015-2019. Planowany termin zakończenia kontroli przypada na drugą połowę października br." - napisano w oświadczeniu CBA.

Kontrola może potrwać dziewięć miesięcy

Biuro zaznaczyło, że zgodnie z ustawą o CBA postępowanie może trwać do dziewięciu miesięcy.

"Przedłużenie w tym czasie wynika z potrzeby zgromadzenia niezbędnej dokumentacji. Do chwili zakończenia kontroli CBA, jak w każdym innym przypadku, nie informuje o szczegółach toczącego się postępowania ani też nie przesądza o jego wynikach" - oświadczyło CBA.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro pytany w poniedziałek, czy prokuratura zajmie się oświadczeniem majątkowym prezesa NIK Mariana Banasia powiedział, że należy "zaczekać na wyniki" postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez CBA.

- Jeżeli okazałoby się, że oświadczenia majątkowe - w tym wypadku osoby, która zajmuje urząd szefa NIK - rodzi wątpliwości, co do możliwości złamania przepisów prawa karnego, to oczywiście wtedy prokuratura wszczęłaby postępowanie. Musimy zaczekać na wyniki tego postępowania - mówił Ziobro.

Minister sprawiedliwości dodał, że CBA "prowadzi postępowania wyjaśniające wobec wielu osób i bada oświadczenia majątkowe". Dodał, że "to jest procedura, która zawsze ma miejsce w stosunku do każdego z badanych" niezależnie od formacji politycznej z jakiej oni pochodzą.

- Sam fakt badania oświadczenia majątkowego nie jest elementem dyskwalifikującym kogokolwiek z tego powodu. Takie oświadczenia majątkowe są badane zarówno co do polityków opozycji, jak i co do polityków obozu rządzącego, w stosunku do sędziów, do prokuratorów - mówił.

Zaznaczył, że "często te procedury kończą się pozytywnym skutkiem dla osób, które są poddane badaniu".

- Czasami kończą się negatywnymi wnioskami, ale postępowanie ma to do siebie, że musi zostać przeprowadzone. Szereg czynności prowadzonych w ramach kontroli związanych z pozyskaniem rozmaitych dokumentów, ich analizą zwykle zajmuje kilka miesięcy - wyjaśnił.

Opozycja: prezes NIK musi mieć nieposzlakowana opinię

Poseł Mariusz Witczak (PO-KO) na briefingu przed siedzibą NIK w Warszawie podkreślał, że prezes NIK "to jest człowiek, który musi się cieszyć nieposzlakowaną opinią, musi być jak żona Cezara i nie mogą ciążyć na nim jakiekolwiek podejrzenia, sugestie medialne, związane z jego działalnością, które mogą urągać tej instytucji".

Dlatego - przypomniał polityk PO-KO - w sobotę lider PO Grzegorz Schetyna zażądał, by Banaś podał się do dymisji.

"Dzisiaj ponawiamy to żądanie i dziś jest ten dzień, kiedy ta rezygnacja musi być opinii publicznej pokazana. Po takiej rezygnacji marszałek Elżbieta Witek musi w trybie pilnym zwołać posiedzenie Sejmu, aby ta rezygnacja została przyjęta i musi na stanowisko prezesa NIK zostać powołana jak najszybciej nowa osoba" - oświadczył.

"Oprócz tego planu minimum, bo ta rezygnacja to jest w tej sytuacji plan minimum, musi się toczyć bardzo poważne śledztwo, które musi wyjaśnić wszystkie szczegóły dotyczące źródeł pochodzenia majątku przez Mariana Banasia, jego ewentualnych - jak sugerowały doniesienia medialne - powiązań z ludźmi z półświatka (...) te wszystkie kwestie muszą być w toku śledztwa przy udziale społeczeństwa, przy udziale obywateli, to musi być wszystko jasno, twardo wyjaśnione" - dodał Witczak.



"Superwizjer" TVN poinformował w sobotę, że były minister finansów i nowy szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś wpisał do oświadczenia majątkowego dwa domy, grunty rolne oraz kamienicę. Według dziennikarzy programu, kamienicę - która położona jest w krakowskiej dzielnicy Podgórze, i w której mieści się niewielki pensjonat - oraz dwa mniejsze mieszkania Banaś wynajmuje.

Jak podkreślono w materiale, w 2016 roku Marian Banaś zadeklarował, że sprzeda kamienicę, ale nigdy do tego nie doszło. Umowa przedwstępna - jak zaznaczyli dziennikarze - została jednak odnotowana w dokumentach sądowych. Jak podano, niedoszłym nabywcą jest 30-letni Dawid O., który jednocześnie ma prowadzić pensjonat w kamienicy ministra.

Banaś: próba manipulacji, szkalowania

Mariusz Witczak poinformował ponadto, że po godz. 13 posłowie PO-KO planują dokonanie "interwencji poselskiej w BOŚ Banku, aby sprawdzić historię kredytową Banasia". Jak ustalili dziennikarze na podstawie jawnych dokumentów, opisywana nieruchomość obciążona jest wysokim kredytem.

Sam Banaś w swoim oświadczeniu poinformował w sobotę, że kamienica już do niego nie należy. Napisał też, że gmach wynajmował i nie wiedział, co się w nim dzieje.

"Materiał »Superwizjera« TVN odbieram jako próbę manipulacji, szkalowania i podważania dobrego imienia nie tylko mojej osoby, ale również kierowanych przeze mnie instytucji; w związku z nieprawdziwymi informacjami skieruję sprawę na drogę sądową" - napisał prezes Najwyższej Izby Kontroli.

"Najpóźniej we wtorek prezes NIK Marian Banaś złoży pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko osobom, które mogą być pociągnięte do odpowiedzialności w związku z sobotnim reportażem" - poinformował w poniedziałek Zbigniew Matwiej z Biura Organizacyjnego NIK.

"Obecnie prezes NIK Marian Banaś przygotowuje pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko osobom, które mogą być pociągnięte do odpowiedzialności w związku z sobotnią emisją reportażu" - dodał Matwiej.

