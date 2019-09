Prezydent na wniosek premiera powołał Jerzego Kwiecińskiego na ministra finansów

- Chcemy, aby finanse, inwestycje i rozwój działały w Polsce jak najlepiej - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda po powołaniu, na wniosek premiera, Jerzego Kwiecińskiego na stanowisko ministra finansów, inwestycji i rozwoju w Pałacu Prezydenckim, przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Duda: Najlepszy moment na zmianę

Prezydent pogratulował Kwiecińskiemu "z całego serca", a premierowi Mateuszowi Morawieckiemu podziękował za wniosek o powołanie dotychczasowego ministra inwestycji i rozwoju na nowy urząd.

- Finanse, inwestycje i rozwój to w zasadzie wszystko, co byśmy chcieli, żeby działało w Polsce jak najlepiej. Więc ogromna odpowiedzialność w pańskich rękach, ale i - trzeba powiedzieć - w rękach bardzo doświadczonych, w rękach, które potrafiły umiejętnie zarządzać finansami - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że ma na myśli przede wszystkim fundusze europejskie, którymi zajmował się Kwieciński przez całe lata, także z minister Grażyną Gęsicką jako podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju regionalnego. Gęsicka była ministrem rozwoju regionalnego w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Zginęła w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku.

- Dobrze, że jest nowy minister finansów. Zbliżają się wybory, w polityce zawsze jest to czas pewnego niepokoju i szczególnej sytuacji w państwie - dodał Andrzej Duda. Zwracając się do Kwiecińskiego, prezydent powiedział: "wchodzi pan na urząd we właściwym momencie".

Prezydent przypomniał, że dwa dni temu podpisał ustawę obniżającą podstawową stawkę PIT do 17 proc. - W efekcie to będzie dawało realny zysk w portfelach osób opodatkowanych na zasadach ogólnych - stwierdził prezydent.

Morawiecki: człowiek ze stalową wolą



- Trudno sobie wyobrazić lepszy moment dla ministra finansów niż wejście i objęcie urzędu w momencie, kiedy obniżamy podatki. I to obniżamy podatki na zasadzie powszechnej - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zaznaczył, że obniżka ta oznacza "ubytek w sektorze finansów publicznych w wysokości ok. 13 mld zł", bo - jak wyjaśnił - trzeba do tego dodać podniesienie kosztów uzyskania przychodów ponad dwukrotnie. - A więc tak naprawdę to jest znowu kolejna obniżka podatków i od października prawie 25 mln ludzi odczuje to pozytywnie w swoim portfelu - powiedział szef rządu.

Morawiecki wyraził przekonanie, że nowy minister finansów podoła nowym obowiązkom. - To jest człowiek orkiestra - podkreślił. Wskazał na doświadczenie Kwiecińskiego w dziedzinie zarządzania funduszami europejskimi, budowy mostów, przedsiębiorczości i finansów.

- Ponieważ pochodzi ze Stalowej Woli, mam nadzieję, że będzie miał stalową wolę i stalowe nerwy w walce z mafiami VAT-owskimi - zaznaczył Morawiecki.

Kwieciński: byłem dobrze przygotowany

O decyzji premiera Morawieckiego rzecznik rządu poinformował na Twitterze.

Premier @MorawieckiM zwrócił się do Prezydenta @AndrzejDuda o powołanie @JerzyKwiecinski na Ministra Finansów. Minister pozostanie jednocześnie na funkcji @MIR_GOV_PL — Piotr Müller (@PiotrMuller) September 19, 2019

- Premier złożył wniosek do prezydenta o powołanie mnie na stanowisko ministra finansów i jednocześnie ministra inwestycji i rozwoju - powiedział Jerzy Kwieciński dziennikarzom.

- Byłem dobrze przygotowany przez pana premiera, więc decyzja premiera nie była dla mnie zaskoczeniem - powiedział Kwieciński przed zaprzysiężeniem.

Kwieciński od 2018 r. kieruje resortem inwestycji i rozwoju. Wcześniej przez trzy lata był sekretarzem stanu w ministerstwie rozwoju. W latach 2005-2008 był z kolei podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Od 19 września obowiązki szefa resortu finansów pełnił premier Morawiecki. Dotychczasowy szef ministerstwa Marian Banaś został w tym dniu odwołany z funkcji w związku z wyborem na prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

WIDEO - Problem z 12-latkiem. Cała klasa nie chodzi do szkoły Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ Polsat News, polsatnews.pl, PAP