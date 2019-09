Czarzasty: każdy powinien mieć takie same prawa socjalne bez względu na formę zatrudnienia

Bez względu na to, jaka jest forma zatrudnienia, każdy powinien mieć takie same prawa w odniesieniu do zdrowia, ubezpieczenia, lekarza, urlopu czy wychowywania dzieci - powiedział w środę w Bielsku-Białej lider SLD Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty oraz Adrian Zandberg wsparli kandydatów SLD, Wiosny i Lewicy Razem, którzy startują w wyborach do Sejmu z listy Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej.

"Umowy »śmieciowe« powinny być w każdym wymiarze zlikwidowane"

- Uważamy, że bez względu na to, na jakiej zasadzie osoba jest zatrudniona, czy jest to umowa "śmieciowa" (…), czy też umowa o pracę, to dobrze byłoby, aby wszyscy ludzie mieli takie same prawa. (...) Bez względu na to, jaka jest forma zatrudnienia, każdy powinien mieć takie same prawa w odniesieniu do zdrowia, ubezpieczenia, lekarza, urlopu czy wychowywania dzieci – powiedział lider SLD.

Jego zdaniem, "jeżeli ktoś ma umowę o dzieło i przez pół roku coś pisze, to (…) jednym słowem pracuje". - Dlaczego ma nie mieć prawa do urlopu? Dlaczego ma nie mieć prawa do ubezpieczenia? Dlaczego ma nie mieć praw, które dotyczą osób z umową o pracę? – pytał.

Czarzasty dodał, że w sprawie "śmieciówek" PiS nie wywiązało się z obietnicy złożonej głównie młodemu pokoleniu. - Umowy "śmieciowe" powinny być w każdym wymiarze zlikwidowane – podkreślił.

"Gwarant normalności"

Polityk mówił, że lewica powinna wrócić do Sejmu, "by być gwarantem normalności". - Wrócić, żeby nie obiecywać za dużo rzeczy nierealnych. Jeśli chodzi o budżetówkę, to stać państwo polskie, żeby minimalna pensja nauczyciela czy pielęgniarki wynosiła 3,5 tysiąca złotych. Możemy obiecać 6 tysięcy czy 8 tysięcy, ale wiemy, że budżet tego nie zniesie. Po co kłamać? – mówił.

Czarzasty postulował też, by pracownicy zagranicznych firm, które mają filie w Polsce, zarabiali tyle samo, ile w innych państwach UE. - Możemy dyskutować na temat dywidendy, nagrody z zysku. Ta sama firma w jednym kraju może mieć zyski, w innym nie. W związku z tym kwestia podziału zysków jest inną sprawą. Jeśli chodzi o płace podstawową to uważamy, że jeśli ktoś pracuje w Fiacie w Polsce, to powinien zarabiać tyle, ile zarabia się w innych krajach Unii Europejskiej. To sprawiedliwe. Jeśli dążymy do jednej Unii Europejskiej to ta zasada powinna funkcjonować – zaznaczył.

Lewica domaga się zrównania płac kobiet i mężczyzn zatrudnionych na tych samych stanowiskach. - Postulujemy też, żeby najniższa emerytura wynosiła 1,6 tysiąca złotych. To rewolucyjne, bo oznacza, że będzie ona taka sama dla kobiet i mężczyzn – dodał.

Urlopy dla mikroprzedsiębiorców

Kandydat z pierwszego miejsca listy KW SLD w okręgu 27 Przemysław Koperski (SLD) powiedział, że w Bielsku-Białej 25 tys. osób to mikroprzedsiębiorcy. W regionie – drugie tyle. - Mają obowiązki podatkowe, muszą płacić składki na ZUS, muszą się utrzymać, choć nie mają żadnych praw. Jako lewica chcemy te prawa dać, przynajmniej w wymiarze, na jaki stać państwo – mówił.

Jego zdaniem należy wprowadzić urlopy dla mikroprzedsiębiorców. Za ten okres byliby oni zwolnieni z płacenia składek ZUS. Jak dowodził, za dwa tygodnie pozostałoby w kieszeni ok. 750 zł, które powinny ułatwić wyjazd na wypoczynek.

Lider listy dodał, że ZUS powinien być uzależniony od dochodu małej firmy. - Tam, gdzie dochód będzie za mały, państwo powinno dopłacić do składki. Nie może być sytuacji, że przechodząc na emeryturę mikroprzedsiębiorca nie ma z czego utrzymać siebie i rodziny – wskazał.

Koperski dodał, że w Bielsku-Białej brakuje rąk do pracy. - Na koncie Funduszu Pracy leży siedem miliardów złotych. Chcemy, żeby trafiły one do mikroprzedsiębiorstw. (…) Dziś stażysta otrzymuje brutto około tysiąca złotych wynagrodzenia. Za te środki niewielu chce przychodzić do pracy. Chcielibyśmy, aby stażowe zostało podniesione do 80 procent płacy minimalnej. Chcemy też, aby Fundusz Pracy pokrywał 100 procent stażowego – powiedział.

pgo/ PAP