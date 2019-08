Czarzasty: powinniśmy budować swoją pozycję w Unii Europejskiej

Amerykański prezydent przełożył w czwartek zaplanowaną na 1 i 2 września wizytę w Polsce. Przemawiając w Ogrodzie Różanym Białego Domu, uzasadniał to nadciągającym nad Florydę huraganem Dorian. Zapowiedział, że uda się do Polski w bliskiej przyszłości. Zamiast Trumpa do Polski przyleci wiceprezydent USA Mike Pence.

Odnosząc się do krajowych komentarzy dotyczących przełożenia wizyty Trumpa w Polsce, Czarzasty mówił w piątek w Sosnowcu, że opozycja ocenia to z reguły jako "wielką tragedię", zaś dla PiS – jak skomentował – "nic się nie stało". Lider SLD uważa natomiast, że na sprawę należy spojrzeć "z większej perspektywy".

"To nasze wojska będą nas broniły, a nie tysiąc czy dwa tysiące osób z USA"

- Nie można budować największej przyjaźni na świecie, nie w oparciu o sąsiadów, tylko w oparciu o kogoś, kto jest za oceanem. Jeżeli się nie zbudowało dobrych stosunków z Unią Europejską - a przecież jesteśmy krajem europejskim - i buduje się całą swoją przyszłość, całą swoją potęgę, na Stanach Zjednoczonych, to odwołanie wizyty prezydenta staje się tragedią, a tak naprawdę to nie jest tragedia – po prostu nie przyjeżdża – tłumaczył Czarzasty.

Jego zdaniem, Polska powinna - swoją najważniejszą pozycję budować w Unii Europejskiej, bo tu jesteśmy, bo tu mamy sąsiadów, bo tu – jeżeli się zdarzy tragedia, chociaż nie wierzę, żeby ona się zdarzyła – to nasze wojska będą nas broniły, a nie tysiąc czy dwa tysiące osób ze Stanów Zjednoczonych, bo to tu Polacy będą ginęli, a nie nad rzeką Hudson.

Ocenił, że - wbrew stanowisku PiS, po prostu nie jest tak, że dla prezydenta Trumpa Polska jest najważniejsza.

"To my, Polacy, postrzegamy to tak, że wielka tragedia się stała"

- Dla pana (prezesa PiS, Jarosława) Kaczyńskiego Stany Zjednoczone są najważniejsze, ale dla Stanów Zjednoczonych Polska nie jest najważniejsza - powiedział Czarzasty.

- Myślę, że nie jest tak, że Donald Trump w tej chwili siedzi i sobie obgryza paznokcie u rąk i u nóg, i się martwi, dlaczego do Polski nie przyjechał – po prostu to odwołał. To my, Polacy, postrzegamy to tak, że wielka tragedia się stała. Drodzy Polacy: żadna tragedia się nie stała. Po wizycie wiceprezydenta albo prezydenta Stanów Zjednoczonych też jest dzień, idziemy do pracy, wypoczywamy, wychowujemy dzieci. Nie się nie stało – podsumował polityk.

"W tej chwili jest tak: emeryci do kąta, mamy zrównoważony budżet i mamy plus"

Czarzasty otwiera sosnowiecką listę kandydatów lewicy do Sejmu. Podczas piątkowego spotkania w Sosnowcu odniósł się także do nieuwzględnienia w projekcie budżetu wypłaty w przyszłym roku tzw. 13 emerytury.

- W tej chwili dla PiS ważniejsze jest to, żeby powiedzieć, że budżet jest zrównoważony, że mamy wielki sukces (...) I to jest news, to jest przekaz dnia. Natomiast w momencie, kiedy już to wybrzmi, i dostaniemy się do Sejmu, to wtedy dopiszemy emerytury, ale wtedy będzie deficyt – mówił przewodniczący Sojuszu.

- W związku z tym w tej chwili jest tak: emeryci do kąta, mamy zrównoważony budżet i mamy plus. Jeżeli na tym plusie dostaniemy np. pół miliona głosów więcej, to znaczy, że mamy wielkie zwycięstwo. Potem zrównoważonego budżetu już nie będzie, i po prostu będziemy mieli deficyt – taka logika przedwyborcza – ocenił.

- PiS jest znany z tego, że wszystkie świadczenia wypłaca na dwa tygodnie przed wyborami, albo wszystkie dobre informacje ogłasza dwa tygodnie przed wyborami. Taki jest PiS; ale mam dla państwa dobrą informację – za pięć tygodni już nie będzie rządził – podsumował lider sosnowieckiej listy wyborczej trzech lewicowych ugrupowań.

dc/ PAP