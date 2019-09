Czarzasty: z PO jest marnie. Już się z tym pogodziłem

- Niech każdy idzie swoja drogą. Zaproponowaliśmy pakt senacki, media i ludzie to zaakceptowali. Czekamy na realizację. Ani my ani PSL nie wiemy, co chce zrobić PO - skomentował Czarzasty.

Dodał, że "problem tkwi w PO".

- Ustami swoich działaczy co chwilę informuje o tym, że oddanie głosu na Lewicę czy PSL to głos stracony, wypuszcza filmy w tej sprawie. My walczymy z PiS, nie walczymy o przywództwo na opozycji. To nas różni od PO - zaznaczył lider SLD.

ac/luq/ Polsat News, polsatnews.pl