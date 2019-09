Kidawa-Błońska: IPN nie spełnił swojej roli. Pion prokuratorski powinien zostać zlikwidowany

- IPN powinien być placówką badawczą, naukową, ale w ostatnich latach zajmuje się działaniami politycznymi. Trzeba, by zajął się badaniami, ochroną archiwów. Pion prokuratorski powinien iść do likwidacji - oceniła w "Graffiti" kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. W rozmowie z Piotrem Witwickim przyznała, że czeka na przedwyborczą debatę z "jedynką" z Warszawy.

- Wszystkie rozwiązania, które proponujemy dotyczą tego, by gospodarka była prorozwojowa. Praca jest wartością. Ludzie muszą czuć, że dzięki temu, że pracują, ich życie jest lepsze - mówiła o programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej Kidawa-Błońska.

Jej zdaniem, jeżeli obniżone zostaną podatki i składki ZUS dla małych przedsiębiorstw "to zyskujemy". - Nigdy nie było tak, że płaca minimalna obciążała przedsiębiorców i to tych małych - wskazała w rozmowie z Piotrem Witwickim.

Odnosząc się do publikacji "Wprost", w której podano, że Kidawa-Błońska jest "testowana na prezydenta" rozmówczyni przyznała w "Graffiti", że "nie wie, że jest testowana". - Różne teksty czytam, różne są komentarze. My teraz skupiamy się na wyborach - powiedziała.

- Spory zawsze były, są i będą. Dla mnie najważniejsze jest zasypanie podziałów. Nawet dzieci potrafią kłócić się o politykę, bo przenoszą to, co słyszą w swoich domach. To jest chore - mówiła w Polsat News.

"Musimy wzmocnić samorząd"

Pytana czy zdecydowałaby się likwidować urzędy wojewódzkie przyznała, że "tak". - Musimy wzmocnić samorząd, bo to jest właściwie najważniejszy element tego bliskiego kontaktu z ludźmi. Chciałabym, żeby nasze państwo było zdecentralizowane, by najwięcej zadań szło do samorządów, organizacji pozarządowych - wyjaśniła Kidawa-Błońska. - W dzisiejszym systemie wiele zadań wojewody i marszałka się powiela. To jest niepotrzebne - dodała.

Piotr Witwicki pytał czy Instytut Pamięci Narodowej i Centralne Biuro Antykorupcyjne powinny zostać zlikwidowane.

- IPN miał do spełnienia pewną rolę i niestety tej roli nie spełnił. Potrzebne są badania naukowe, bo powinniśmy poznawać swoją historię. Powinniśmy badać i poznawać dokumenty. IPN powinien być placówką badawczą, naukową, ale w ostatnich latach zajmuje się działaniami politycznymi. Trzeba, by zajął się badaniami, ochroną archiwów. Pion prokuratorski powinien iść do likwidacji - mówiła Kidawa-Błońska.

Odnosząc się do CBA stwierdziła, że "w obecnej formie nie zdało ono egzaminu, trzeba to zbudować w inny sposób". Prowadzący zwrócił uwagę, że PO głosowało za powołaniem CBA 2006 r. - Miałam wtedy bardzo duże opory i wtedy moi starsi koledzy mnie do tego przekonywali. Okazuje się, że moja intuicja wtedy była dobra. Potrzebne są instytucje, które będą kontrolowały nasze państwo - podkreśliła.

- Musimy postawić bardzo mocno na kulturę i edukację w Polsce. Chcę, żeby Polska była nowoczesnym krajem z ludźmi dobrze wykształconymi - zaznaczyła kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera.

Odnosząc się do kwestii debat przedwyborczych Kidawa-Błońska zwróciła uwagę, że Morawiecki "nie jest jedynką z Warszawy". - Czekam na debatę z "jedynką". To jest naturalne. Do tej pory była taka tradycja, że były debaty jedynek. Ja debat się nie boję - mówiła.

msl/ Polsat News