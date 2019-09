10 mln sztuk papierosów, 7 ton krajanki. Zlikwidowano trzy fabryki nielegalnych papierosów

Funkcjonariusze policji, Straży Granicznej i Krajowe Administracji Skarbowej zlikwidowali trzy fabryki nielegalnych papierosów zlokalizowane na terenie trzech województw. "Przejęto ponad 10 mln gotowych papierosów oraz prawie 10 ton tytoniu, zabezpieczono także specjalistyczne maszyny służące do produkcji i pakowania papierosów" - poinformowało w poniedziałek Centralne Biuro Śledcze Policji.

Funkcjonariusze w powiecie polkowickim (woj. dolnośląskie) odkryli kompletną linię z profesjonalnymi maszynami służącymi do produkcji papierosów oraz ich pakowania. Na miejscu zatrzymano osiem osób - dwóch Polaków i sześciu obcokrajowców.

Miliony sztuk papierosów



Z kolei w Lubinie (woj. dolnośląskie) funkcjonariusze weszli do magazynu z nielegalnymi papierosami, gdzie zatrzymano dwóch obywateli Polski. Nielegalne papierosy odkryli też na innej posesji. Były ukryte w samochodzie.

- Łącznie w wyniku tej akcji służby przejęły blisko 10 milionów sztuk papierosów, 7 ton krajanki tytoniowej i suszu tytoniowego oraz zatrzymały 10 osób. W tym wypadku narażenie na uszczuplenia Skarbu Państwa zostało wyliczone na nawet 17 milionów złotych - powiedziała rzecznik prasowa CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz.



Papierosy były oznaczone logiem jednej ze znanych zagranicznych marek tytoniowych. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcji wyrobów tytoniowych bez wymaganego wpisu do rejestrów i popełnienia przestępstwa skarbowego. Grozi im kara 5 lat więzienia oraz wysoka grzywna.

Nielegalna linia produkcyjna



Kolejną wielką akcję funkcjonariusze przeprowadzili na terenie województwa mazowieckiego.

- W hali, w której miał znajdować się warsztat naprawy obrabiarek, odkryli kompletną, profesjonalną linię do produkcji papierosów, w tym maszynę o wydajności produkcyjnej od kilkuset tysięcy do miliona papierosów dziennie, a także przemysłowy agregat prądotwórczy, pompy, filtry i separatory pyłów. Zabezpieczono również prawie 420 tysięcy gotowych papierosów i niespełna półtorej tony krajanki tytoniowej oraz surowce służące do produkcji papierosów - poinformowała kom. Iwona Jurkiewicz.



Na miejscu zatrzymano 3 mężczyzn. - Ich rola w procederze będzie szczegółowo ustalana. W tym wypadku narażenie na uszczuplenia podatkowe służby szacują na prawie 2 miliony złotych - przekazała rzeczniczka CBŚP.

Uderzenie w przestępczość skarbową



Nielegalną fabrykę papierosów funkcjonariusze namierzyli też w Gorzowie Wielkopolskim na terenie jednej z hal po dawnym zakładzie produkcji spożywczej.

- Wewnątrz budynku zatrzymano pięciu mężczyzn, dwóch Polaków i trzech obcokrajowców. Przejęto także profesjonalną maszynę do produkcji papierosów oraz blisko 60 tysięcy gotowych papierosów i ok. 2 tony krajanki tytoniowej. Zabezpieczono również materiały służące do produkcji wyrobów tytoniowych - poinformowała kom. Jurkiewicz. Dodała, że zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także o charakterze karnoskarbowym.



Łącznie, w wyniku przeprowadzonych akcji na obszarze 3 województw, zatrzymano 18 osób.

Galeria zdjęć (25)

dk/ PAP