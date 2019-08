15 mln sztuk papierosów w kontenerze z Chin. Akcja w Porcie Gdańskim

Funkcjonariusze CBŚP i KAS podczas dwóch wspólnych akcji przejęli 15 mln sztuk papierosów o wartości ok. 11 mln zł oraz ponad 20 ton tytoniu - poinformowała PAP rzecznik prasowa Centralnego Biura Śledczego Policji kom. Iwona Jurkiewicz. Straty Skarbu Państwa mogły sięgnąć prawie 27 mln zł.

Jak poinformowało PAP CBŚP pierwsze z działań przeprowadzono w Porcie Gdańskim. W akcji brali udział policjanci z Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z funkcjonariuszami gdańskiej Izby Administracji Skarbowej.

Ładunek powinien zawierać części do kuchni

- Służby wytypowały kontener, który przypłynął z Chin na jednym ze statków. Ładunek oficjalnie miał zawierać komponenty kuchenne i części zapasowe, jednak po otwarciu okazało się, że w środku znajdują się kartony wypełnione papierosami bez polskich znaków akcyzy skarbowej - poinformowała kom. Jurkiewicz.

KAS

Dodała, że pod dokładnym sprawdzeniu kontenera odnaleziono prawie 15 mln sztuk papierosów o wartości prawie 11 mln zł. Według śledczych ładunek miał trafić na Ukrainę. Szacuje się, że Skarb Państwa straciłby na tym nawet 17 mln zł.

Do kolejnej akcji doszło w województwie łódzkim. Tym razem wspólne działania przeprowadzili policjanci z Zarządu w Łodzi CBŚP oraz funkcjonariusze łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego. Podczas akcji, w jednym z magazynów na terenie powiatu zgierskiego znaleziono ponad 20 ton tytoniu.

Skarb Państwa mógł stracić nawet 26,5 mln zł

- W trakcie przeszukania magazynów, w jednym z nich odkryto 99 kartonów wypełnionych suszem tytoniowym oraz 47 worków z tytoniem do palenia, łącznie ponad 20 ton. Odkryto również maszyny do cięcia i suszenia tytoniu oraz urządzenie i elementy linii służącej do produkcji papierosów - poinformowała kom. Jurkiewicz.

Jak dodała w kolejnym z pomieszczeń odkryto matryce do produkcji paczek papierosów oraz 10 palet gotowych opakowań z podrobionymi znakami towarowymi jednej ze znanych marek tytoniowych. - W tym przypadku możliwe narażenie budżetu państwa, z tytułu nieopłacenia należnych podatków, szacowane jest na blisko 9,5 miliona złotych - poinformowało CBŚP.

Łącznie - w obu przypadkach - Skarb Państwa mógł stracić nawet 26,5 mln zł.

WIDEO - "To są takie akcje w stylu SB z czasów PRL-u". Grabiec o procederze dyskredytowania sędziów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ PAP