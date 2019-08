"Rekordowa kontrabanda". Przejęto niemal 440 tys. paczek papierosów

Próbę przemytu blisko 437 tys. paczek papierosów o szacunkowej wartości ponad 6,1 mln zł udaremnili funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG. Kontrabanda jechała w ciężarówce z Litwy; według dokumentów, miał to być ładunek elementów plastikowych transportowanych do Niemiec.

- Na przemyt natrafił patrol SG, dokonujący kontroli na drodze krajowej nr 8 w powiecie augustowskim. Działania dotyczyły legalności przewozu odpadów - poinformowała w piątek mjr Katarzyna Zdanowicz, rzecznik Podlaskiego Oddziału SG.

W czasie kontroli ciężarówki na litewskich numerach rejestracyjnych, podejrzenia funkcjonariuszy wzbudziło zachowanie kierowcy, 33-letniego Litwina. Podjęto decyzję o otwarciu naczepy i szczegółowej kontroli ładunku, którym miały być elementy plastikowe.

Skarb Państwa mógł stracić ponad 10 mln zł

Okazało się, że w środku są kartony z papierosami bez polskich znaków akcyzy. W sumie było to blisko 437 tys. paczek papierosów. Odkryty ładunek straż graniczna nazwała "rekordową papierosową kontrabandą".

Szacunkowa wartość ujawnionej kontrabandy, to ponad 6,1 mln. zł. - Gdyby zatrzymane wyroby tytoniowe zostały wprowadzone do sprzedaży w Polsce, straty Skarbu Państwa z tytułu utraconych podatków wyniosłyby ponad 10 mln zł - dodała mjr Zdanowicz.

Kierowca odpowie przed sądem za przestępstwa skarbowe. Grozi mu wysoka grzywna lub do 3 lat więzienia, albo obie te kary łącznie. Dla potrzeb śledztwa zabezpieczono ciężarówkę i nielegalny ładunek.

W maju przejęto podobny ładunek

To największy w tym roku przemyt nielegalnych papierosów, ujawniony przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału SG. W maju w powiecie suwalskim nieco mniejszy ładunek odkryli oni w innej ciężarówce, na litewskich numerach rejestracyjnych.

Kierowca zapewniał wtedy, że wiezie meble do Czech. Okazało się, że było to 360 tys. paczek papierosów o szacunkowej wartości ponad 5 mln zł. Wtedy również samochód zatrzymano do kontroli w ramach sprawdzania legalności transportu odpadów.

W sumie, w tym roku, funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali tytoniową kontrabandę o łącznej wartości 19 mln zł.

wka/ PAP, polsatnews.pl