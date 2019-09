"Musimy na nowo walczyć o wolność". Borusewicz i Kulik-Bielińska laureatami nagrody "Peryklesa"

- Demokracja jest wtedy, kiedy każdy obywatel, pojedynczy obywatel czuje się bezpieczny i wie, że jego głos jest słyszany, nie będzie zaniedbany, że nie będzie zapominany i nie będzie słyszał: ty jesteś sam jeden, ty się nie liczysz, bo jesteś mniejszością. Te wybory są bardzo trudne, bo jesteśmy w wyjątkowym miejscu naszej historii. Musimy na nowo przypominać i walczyć o te rzeczy najważniejsze: o wolność, solidarność, tolerancję i szacunek dla innego człowieka - powiedziała podczas uroczystości wicemarszałek Sejmu, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska.



- Musimy znowu ludziom uzmysłowić, że to oni zmieniają Polskę, że nie można zwalać wszystkiego na kłócących się polityków, bo politycy będą się kłócić w nieskończoność, tylko my ani o krok nie zmienimy, nie rozwiążemy naszych problemów. Dlatego tak ważne jest żeby Polacy znów poczuli, że chcą być społeczeństwem obywatelskim i chcą decydować o tym, co się ma w naszym kraju zmienić - zaznaczyła. Gratulując laureatom powiedziała: "dobrze, że jesteście, bo pracy przed nami bardzo dużo, a z wami będzie to na pewno łatwiej".

Pomysłodawcą nagrody był Geremek



Nagroda przyznawana jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji w rocznicę powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego - pierwszego demokratycznego w III Rzeczypospolitej (12 września 1989 r.). Jej pomysłodawcą był Bronisław Geremek. Po raz pierwszy przyznano ją w 2009 r. Uhonorowano nią: Tadeusza Mazowieckiego i Lecha Wałęsę.



W kolejnych latach otrzymali ją: Bronisław Geremek (pośmiertnie), Jerzy Borowczak, Jerzy Regulski, Helena Łuczywo, Krzysztof Kozłowski, Janusz Onyszkiewicz, Olga Krzyżanowska, Stefan Starczewski, Waldemar Kuczyński, Bronisław Komorowski, Andrzej Wajda, Andrzej Wielowieyski, Adam Strzembosz, Henryk Wujec, Andrzej Czuma i Joanna Szczęsna.



Wręczana laureatom statuetka "Peryklesa" jest kopią marmurowego popiersia patrona nagrody ateńskiego polityka, mówcy, reformatora ateńskiej demokracji.

