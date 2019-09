Kaczyński: na koniec 2020 r. minimalna pensja wyniesie 3 tys. złotych, trzy lata później - 4 tys. zł

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że "nasz system wartości jest skonstruowany wokół godności człowieka i jego życia". Stwierdził też, że "chrześcijaństwo jest częścią naszej tożsamości narodowej".

- Kościół był i jest głosicielem i dzierżycielem jedynego powszechnie znanego w Polsce systemu wartości. Poza nim, prócz może bardzo niewielkimi partykularnie funkcjonującymi systemami, mamy tylko nihilizm. Dlatego Kościół jest dla Polaków ważny, jest ważny dla polskich patriotów - ocenił.

- I to niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, agnostykiem czy zupełnie niewierzącym. Każdy dobry Polak musi wiedzieć, jaka jest rola Kościoła. Nihilizm odrzucamy, bo on niczego nie buduje, wszystko niszczy - podkreślił Kaczyński.

- Naszym celem jest budowa polskiej wersji państwa dobrobytu. Musimy kontynuować politykę, której fundamentem jest wiarygodność, musimy dotrzymywać słowa, to jest podstawa realnej demokracji - tam gdzie nie ma wiarygodności, tam akt wyboru nic nie znaczy, jest fikcją, pustą procedurą - dodał prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Lider Zjednoczonej Prawicy ocenił, że rządy PO-PSL były "zabawą w rządzenie". - Dobre wina, cygara i "haratanie w gałę". Trzeba umieć dobrze rządzić, a oni tego kompletnie nie potrafili - stwierdził.

"Polskość buduje podstawę naszych programów"

Jego zdaniem "Europa jest bogata różnorodnością i składa się z wielu odmiennych narodów o różnych kulturach". Dodał, że "jednym z nich jest naród polski i nie ma żadnych racjonalnych powodów, by przeciwstawiać europejskość polskości".

- Naród to wspólnota języka, kultury, historii, wspólnego losu, wspólnych osiągnięć cywilizacyjnych. Naród to podstawa istnienia i działania człowieka w warunkach naszej cywilizacji, tej najbardziej życzliwej człowiekowi cywilizacji, to podstawa organizacji, którą nazywamy państwem - powiedział.

Jak mówił, "polskość buduje podstawę naszych programów, naszych nadziei". - W niej lokujemy to wszystko, co ma wiązać się z naszą przyszłością. Chcemy, by Polska trwała i wiemy, że warto być Polakami, warto być Polakiem - podkreślił.

Prezes PiS przypomniał, że w historii naszego narodu, były trudne dzieje. Zdaniem Kaczyńskiego, Kościół katolicki odgrywał wielką rolę "w kształtowaniu narodu polskiego, później w jego obronie, także w tym ostatnim okresie zniewolenia, zniewolenia komunistycznego

Prezes PiS: rodzina to kobieta i mężczyzna w stałym związku oraz ich dzieci

Zaznaczył również, że PiS opiera się na systemie wartości, który jest skonstruowany wokół "przyrodzonej godności człowieka". Podkreślił, że "człowiek jest istotą społeczną, która żyje wśród innych i tworzy wspólnoty".

Jak dodał, "dwie z nich uważamy za fundamentalne, najważniejsze". - Pierwsza z nich to rodzina o której była już tutaj mowa. Tak, rodzinę uważamy za komórkę społeczną o zupełnie fundamentalnym znaczeniu dla ciągłości pokoleń, dla przekazywania kultury cywilizacji, dla trwałości większych wspólnot - stwierdził prezes PiS.

Dodał, że "rodzinę widzimy tak, jak tutaj, jedna kobieta, jeden mężczyzna w stałym związku i ich dzieci". - To jest rodzina - mówił.

Według niego, "rodzina tak rozumiana jest atakowana, atakowane są naturalne różnice między ludźmi, między kobietami a mężczyznami".

- Oczywiście między kobietami, a mężczyznami - chce to bardzo mocno podkreślić - musi być pełna równość. To mówię z całą mocą - powiedział Kaczyński, dodając, że "w miażdżącej większości przypadków ludzie rodzą się kobietami lub mężczyznami i niech tak zostanie.

Kaczyński: solidarność to spoiwo wspólnoty

- My chcemy sprawiedliwości, my chcemy Polski sprawiedliwej, ale chcemy także sprawiedliwego świata - mówił. Podkreślał także, że "bez solidarności nie ma wspólnoty".

- Solidarność to nie tylko wolność, to także gotowość służenia innym, gotowość niesienia pomocy w potrzebie, w zagrożeniu, to solidarność między ludźmi, w rodzinach, między rodzinami, między grupami społecznymi - to jest spoiwo wspólnoty i dlatego tak bardzo ją cenimy i dlatego, że wpisała się ta nazwa, to słowo, tak pięknie w naszą historię i w historię wolności na całym świecie, ale także dlatego, że bez tego nie ma wspólnoty - mówił w swoim wystąpieniu prezes PiS.

Kaczyński podkreślił, że solidarność wymaga spełnienia dwóch warunków: równości i sprawiedliwości, które są ze sobą ściśle związane.

- Równość traktujemy jako równość praw, brak przywilejów, jako równość możliwości, równość szans. Nie przeczymy oczywiście naturalnym różnicom między ludźmi, różnicom talentów i możliwości, które wynikają z cech indywidualnych - cenimy te talenty, cenimy przedsiębiorczość, ale naszym dążeniem, dążeniem w życiu społecznym, jest właśnie dążenie do zwiększania poziomu równości i to uzyskujemy - powiedział.

"Chcemy sprawiedliwego świata"

Lider PiS mówił także, że sprawiedliwość "to jest mechanizm życia społecznego, który zapewnia równość, wolność i solidarność".

- Taki mechanizm życia społecznego to mechanizm, który tworzy sprawiedliwość i to jest nasz cel. My chcemy sprawiedliwości, my chcemy Polski sprawiedliwej, ale chcemy także sprawiedliwego świata, chcemy, by zasady sprawiedliwości obowiązywały także w relacjach międzynarodowych - podkreślił Kaczyński.

Uznał, że "władza sądowa ma wykonywać ustawy, w tym tą najważniejszą (Konstytucję - red.)". - Proponowany przez niektórych ustrój trybunalski, w istocie władza sądów, nie ma nic wspólnego z demokracją, to jest system, który służy najlepiej oligarchii - ocenił.

Wkrótce informacje o wystąpieniach premiera Mateusza Morawieckiego i byłej premier, europoseł Beaty Szydło.

WIDEO - Niejasne okoliczności śmierci Dawida Kosteckiego. "Miał 49 godzin nagrań" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

luq/pgo/wka/ polsatnews.pl, PAP