Premier: powstaną fundusze 100 obwodnic i modernizacji służby zdrowia

1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki na konwencji wyborczej PiS w Lublinie. Jak mówił, wzrost ten będzie miał miejsce "w dwutakcie" po około 15 proc. Dodał, że PiS planuje uruchomić dwa fundusze: 100 obwodnic oraz modernizacji placówek służby zdrowia. - Od wyborów Polaków zależy, czy będziemy w stanie zwalczyć postkomunizm - wskazał.

Mateusz Morawiecki na początku swojego przemówienia nawiązał do ogłoszonego w piątek przez Koalicję Obywatelską hasła kampanii: "Jutro może być lepsze".

- Jeśli jutro może być lepsze, to może lepiej postawić na tych, którzy pracują, żeby jutro było lepsze i którzy wiedzą jak zrobić, żeby jutro było lepsze - mówił premier.

Zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość stworzy fundusz modernizacji placówek służby zdrowia i szpitali. - Będzie to fundusz na początek dwumiliardowy i uzupełniany w razie potrzeb. Dla wszystkich szpitali, powiatowych i nie tylko, dla przychodni, dla placówek służby zdrowia - wyjaśnił.

PiS zapowiada obwodnice dla dużych i małych miast

Kolejnym programem Zjednoczonej Prawicy ma być fundusz budowy 100 obwodnic. Zdaniem premiera, ma on zapewnić lepsze warunki tworzenia miejsc pracy, tworzenia przedsięwzięć i inwestowania przez przedsiębiorców.

- Właśnie obwodnica - trochę odwrotnie niż jej nazwa by wskazywała - powoduje, że do danego miasta, miasteczka ludzie, przedsiębiorcy, biznes przyjadą i będzie jeszcze więcej miejsc pracy - wskazał.

Podkreślił, że obwodnice te będą dla wielkich metropolii, jak Warszawa, czy Bydgoszcz, dla bardzo dużych miast, jak Olsztyn czy Zabrze i dla miast średniej wielkości jak Piła, jak Zawiercie, ale też dla mniejszych miast, jak Przysucha, czy Złocieniec czy Miasteczko Śląskie".

"Rząd obniża podatki dla wszystkich pracujących"

Morawiecki obiecał podwyższenie płacy minimalnej do 2600 zł od 1 stycznia 2020 r. Przemawiający wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział natomiast jej podwyżkę do 3 tys. zł na koniec przyszłego roku, a następnie do 4 tys. zł na zakończenie 2023 r.

- W naszym programie mamy bardzo szeroką ofertę dla wszystkich pracujących. Ta oferta jest kompleksowa; to nie jest tak, że zaczynamy dzisiaj, ona jest wiarygodna, oparta o to, co już zrobiliśmy - mówił.

Zaznaczył, że "rząd obniża podatki dla wszystkich pracujących". - Program poprawy losu pracowników będzie wsparty oddolnym wypychaniem wynagrodzeń do coraz wyższych poziomów. 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł, a więc w takim dwutakcie po około 15 proc. rocznie: z 2019 roku na 2020 roku, 15 proc. i z 2020 roku na 2021 też około 15 proc. - powiedział szef rządu.

Wybory parlamentarne zaplanowano na niedzielę 13 października.

wka/ polsatnews.pl, PAP