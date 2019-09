Poncyljusz: Kidawa-Błońska jest z pewnością trudniejszym konkurentem dla PiS

- Dla mnie największym zdziwieniem było to, kiedy parę dni temu prezentowano liderów list, że tak wielu ludzi znam. Przez wiele lat Platforma Obywatelska była dla mnie przeciwną opcją polityczną - mówił w "Graffiti" Paweł Poncyljusz, "jednyka" na rzeszowskiej liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Były poseł PiS zapewnił, że od wielu lat pozytywnie patrzy na hasła gospodarcze PO.

W programie Wojciecha Dąbrowskiego, Paweł Poncyljusz zapewnił, że wielu działaczy Platformy Obywatelskiej zna jeszcze z czasów AWS. - Byli to znajomi, jak i również konkurenci polityczni - mówił kandydat Koalicji Europejskiej do Sejmu, który zapewnił, że od wielu lat "patrzy pozytywnie na różne hasła PO", m.in. te które dotyczą spraw gospodarczych.

- Zostałem przyjęty bardzo dobrze, również na Rzeszowszczyźnie. Z kilkoma osobami miałem dużo do czynienia przez lata - mówił na antenie Polsat News.

Na pytanie, czy według niego lider PO Grzegorz Schetyna jest lubiany w swojej partii, Poncyljusz odpowiedział, że się nad tym "nie zastanawiał". - Ja go osobiście lubię. Lubię z nim rozmawiać - ma swój specyficzny dowcip i polot - zapewnił.

Poncyljusz porównał wysunięcie kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na premiera i oddania jej pierwszego miejsca na liście w Warszawie, do "żeglowania po Mazurach".

- Płyniemy na łódce, jest sternik, który trzyma ster i któryś w momencie mówi: zwrot przez sztag. Przesiadamy się na drugą burtę i ciągniemy z drugiej strony. Jeżeli wszyscy by histerycznie próbowali biec do Grzegorza Schetyny i łapać za ten ster, to ta wywrotka jest dość pewna. Natomiast jeżeli Grzegorz Schetyna, jako sternik uznał, że ta łódka wpływa w przestrzeń gdzie nie ma wiatru, to uważam, że jest to duża umiejętność - mówił kandydat KO.

Według niego kandydatka KO na premiera, "jest trudniejszym konkurentem dla Prawa i Sprawiedliwości". - Kobieta w polityce jest łagodniej traktowana przez kolegów niż mężczyzna. Obserwuję to przez wiele lat. Z tego punktu widzenia uważam, że jest to bardzo dobry ruch i już praktykowany - powiedział Poncyljusz. Jak dodał, Kidawa-Błońska na konwencji Koalicji Obywatelskiej zaprezentuje "sześciopak", o którym Grzegorz Schetyna mówił już w lipcu.

bas/ Polsat News