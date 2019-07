Szóstka Schetyny: obligatoryjne referenda, pieniądze dla najmniej zarabiających, związki partnerskie

Obligatoryjne referenda, wprowadzenie związków partnerskich, niższe składki ZUS, czy premia za aktywność, dla osób zarabiających mniej niż 4500 zł brutto, przywrócenie programu in vitro - to część programu, z jakim Koalicja Obywatelska pójdzie do jesiennych wyborów parlamentarny. - Zapowiadamy akt odnowy demokracji. Jednym zbiorem ustaw usuniemy śmietnik bezprawia - przekazał Grzegorz Schetyna.

Lider PO zaprezentował główne kierunki programu KO w drugim dniu Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej odbywającego się w Pałacu Kultury i Nauki.

- Nie wystarczy być jedynie anty-PiSem, dlatego że bycie anty-PiSem nie odzwierciedla tak naprawdę tego, kim jesteśmy i za czym się opowiadamy; proponujemy Koalicję Obywatelską, która sprawi, że Polakom będzie żyło się lepiej - oświadczył lider PO i przedstawił pakiet 6 zmian, których "oczekuje Polska", czyli: "odnowę demokracji", wyższe zarobki Polaków, zmiany w służbie zdrowia, szeroki pakiet wsparcia dla seniorów, zmiany w oświacie oraz walkę o czyste środowisko.

.@SchetynadlaPO przedstawił sześć głównych zmian, których Polska pilnie potrzebuje, a Polacy się ich domagają.



Uzdrowimy:

➡️Wolność i Demokrację

➡️Zarobki Polaków

➡️Służbę zdrowia

➡️Sytuację osób starszych

➡️Oświatę

➡️Środowisko #SzóstkaSchetyny #ForumProgramoweKO pic.twitter.com/5mC9NlEwlW — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) 13 lipca 2019

Schetyna zapowiedział m.in. obligatoryjne referenda po zebraniu odpowiedniej ilości głosów, możliwość głosowania przez internet, jawność decyzji kadrowych i finansowych państwa, "wsparcie samorządu i decentralizację".

Przekazał, że prawa kobiet "muszą stać się codziennością i oczywistością", o co zadbać ma obecna na sali Barbara Nowacka.

- Wprowadzimy związki partnerskie - zapowiedział lider PO.

Koniec z zakazem handlu w niedziele

Schetyna mówił, że jedną z kluczowych i oczekiwanych przez Polaków zmian są wyższe pensje. - Niech państwo wreszcie zacznie szanować człowieka, który pracuje, nie można tylko bez końca dokładać mu ciężarów, nie może być jedynym, który nie skorzysta ze światowej koniunktury gospodarczej. To jest właśnie ten moment, w którym powinny urosnąć pensje - tłumaczył.

- Gwarantuję, że ci, którzy zarabiają mniej niż 4,5 tys. zł brutto dostaną dodatkową premię za aktywność i za pracę. I to jest inwestycja przede wszystkim w młodych ludzi, dodatkowo przygotujemy dla nich, dla młodych, specjalny pakiet startowy, wspierający rozpoczęcie przez nich aktywności zawodowej, obiecujemy to - zadeklarował lider PO.

Mówił też, że dochód na rękę tych, którzy zarabiają płacę minimalną wzrośnie o ponad 600 zł. - A ich płaca na rękę praktycznie zrówna się z tym, co widzą na pasku (z wypłatą) - powiedział Schetyna.

- Wzrost pensji Polaków będzie naszym oczkiem w głowie, będziemy na to wpływać też w bardziej pośredni sposób, choćby przez likwidację barier w gospodarce. Zniesiemy absurdalny zakaz handlu w niedzielę - zadeklarował.

Zapowiedział też niższe składki ZUS.

Przekonywał, że Polska znajdzie się w dwudziestce krajów najbardziej przyjaznych przedsiębiorczości na świecie. - Będziemy też walczyć z nierównością płac dla kobiet, to po prostu niesprawiedliwe, że za taką samą pracę płaci się komuś mniej - powiedział lider PO.

"Wyeliminujemy węgiel"



Wśród proponowanych zmian w służbie zdrowia znalazł się "pełen bilans zdrowotny dla każdego, kto przekroczy 50 lat", który ma być powtarzany co 5 lat. Przywrócony ma też zostać programu in vitro, a kalendarz szczepień ma być "pełen, na najwyższym poziomie". - Wzorem będzie dla nas Norwegia - wyjaśnił Schetyna.



KO zobowiązała się też do wprowadzenia szerokiego pakietu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, pakietu udogodnień dla seniorów, zmian w oświacie i polityce klimatycznej państwa. - Zobowiązujemy się, że do 2030 r. wyeliminujemy węgiel w ogrzewaniu domów i mieszkań, do 2035 r. - w ogrzewaniu systemowym, a do 2040 r. - w energetyce - przekazał.

Forum Programowe KO pod hasłem "Uzdrowić Polskę" trwa od piątku. Wydarzenie obejmuje w sumie ponad 50 paneli dyskusyjnych. W piątek rozmawiano m.in. o gospodarce, edukacji, kulturze, mediach, samorządach, praworządności, polityce senioralnej, prawach kobiet, bezpieczeństwie i polityce zagranicznej.

Na początku Forum głos zabrał lider PO Grzegorz Schetyna, który z jednej strony krytykował rządy Prawa i Sprawiedliwości, z drugiej - zapowiedział m.in. utrzymanie programu 500 Plus. Za błąd uznał podwyższenie w 2012 roku (do 67 r. życia) wieku emerytalnego. Ogłosił też, że w jesiennych wyborach parlamentarnych PO wystartuje jako część Koalicji Obywatelskiej, z której - z jednej strony ma się znaleźć lewica, z drugiej - konserwatyści.

Pełna oferta KO ma być gotowa w ciągu dwóch, trzech tygodni.

