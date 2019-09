"Nauczyciele powinni upominać się nie o swoje, ale o dobro oświaty"

- Uważam, że nauczyciele powinni upominać się, ale nie o swoje, tylko dobro oświaty - mówił Starzyński na antenie Polsat News.

Według prezesa Fundacji "Rodzice Szkole", na początku protestów w kwietniu nauczyciele mieli poparcie społeczne. - Niemniej jednak forma, w jaką przerodziło się to upominanie o swoje spowodowała, że społeczeństwo w znacznej mierze powiedziało nauczycielom "nie" - dodał.

Z kolei Krzysztof Baszczyński wskazywał, że nauczyciele walczą również o godne warunki pracy i nauki dla dzieci.

- Moje koleżanki i koledzy muszą powiedzieć: dość oszczędzania na oświacie, dość mijania się z prawdą - mówił wiceprezes ZNP.

Trwa sondaż wśród nauczycieli

Od 1 września wśród pracowników placówek oświatowych prowadzony jest sondaż dotyczący ewentualnej ponownej akcji protestacyjnej wśród nauczycieli.



Początkowo miał trwać do 15 września, jednak - jak informował prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz - ZNP podjęło decyzję o wydłużeniu tego referendum. Wyraził przypuszczenie, że koniec września będzie "momentem krańcowym".

Według Broniarza jeśli dojdzie do strajku, to prawdopodobnie zostanie on zorganizowany po październikowych wyborach.

WIDEO - Krasnodębski o Dulkiewicz: Alternatywne obchody to polskie warcholstwo Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ Polsat News