Poseł PO-KO: postawiłbym minister Zalewską przed Trybunałem Stanu

- (Była minister edukacji narodowej Anna Zalewska - red.) prędzej czy później odpowie za to piekło, które zrobiła nauczycielom, rodzicom i przede wszystkim dzieciom - powiedział w "Polityce na Ostro" poseł PO-KO Grzegorz Furgo. - W kwestii reformy edukacji rząd PiS skapitulował - stwierdził natomiast Krzysztof Śmiszek (Lewica).

Z nowym rokiem szkolnym przestają istnieć gimnazja, a w pierwszych klasach szkół średnich naukę rozpocznie tzw. podwójny rocznik uczniów. Pojawiają się głosy, że wiele szkół jest z tego powodu przepełnionych, a uczniowie, przychodzący do szkoły na dwie zmiany, mogą kończyć lekcje o późnych godzinach.





Wiceminister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda stwierdził w "Polityce na Ostro", że winne takiej sytuacji mogą być samorządy. - Tam, gdzie samorządy myślały perspektywicznie na przyszłość o edukacji, takiego problemu dzisiaj nie ma - dodał.

Jak podkreślił, w celu zapewnieniom uczniom miejsca do nauki, należało ponownie uruchomić budynki po zlikwidowanych wcześniej szkołach.

- W kwestii reformy edukacji rząd PiS skapitulował. Nie ma pomysłu i teraz jest przerzucanie się odpowiedzialnością - stwierdził natomiast Krzysztof Śmiszek z Lewicy.

"Pełne nieszczęście"

Robert Winnicki (Konfederacja) powiedział z kolei, że jedyną zmianą dokonaną w wyniku reformy edukacji jest likwidacja gimnazjów. - Nie ma przywrócenia funkcji wychowawczej w szkole, zmiany systemu nauczania na kształcenie klasyczne, nie ma ochrony polskiej szkoły przed "tęczowymi" - wymieniał.

Grzegorz Furgo (PO-KO) stwierdził natomiast, że postawiłby byłą szefową MEN Annę Zalewską przed Trybunałem Stanu. - Prędzej czy później odpowie za to piekło, które zrobiła nauczycielom, rodzicom i przede wszystkim dzieciom - dodał.

Jak stwierdził, "to, co zrobiła pani Zalewska to pełne nieszczęście".

Poprzednie odcinki programu "Polityka na Ostro" dostępne są tutaj.

WIDEO - Aparat przeleżał w jeziorze... 11 lat. Udało się odzyskać zdjęcia i odnaleźć ich właścicielkę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ Polsat News