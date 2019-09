Kidawa-Błońska kandydatką KO na premiera. Schetyna nie będzie startował z Warszawy

- Trzeba słuchać innych, a Małgorzata ludzi słucha. Zna życie, wie czego potrzebują polskie rodziny. Była świetnym marszałkiem Sejmu. Deklaruję bezwarunkowe wsparcie Kidawie-Błońskiej - mówił we wtorek lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, przedstawiając kandydatkę na premiera. Kidawa-Błońska będzie "jedynką" w Warszawie, Schetyna - we Wrocławiu.

Zdaniem Schetyny, Kidawa-Błońska "zna życie, wie czego potrzebują polskie rodziny, była świetnym marszałkiem Sejmu". - Zawsze chce się porozumieć dla dobra Polek i Polaków. Może ma to w genach? Jej jednym pradziadkiem był prezydent II Rzeczpospolitej Stanisław Wojciechowski, a drugim premier II Rzeczpospolitej Władysław Grabski. Obaj nie pracowali dla żadnej partii, tylko dla Polski, tak, jak Małgorzata - podkreślił szef PO.

"Zwyciężymy, bo nie mamy innego wyjścia"

W swoim przemówieniu Grzegorz Schetyna mówił, że kandydaci KO rozpoczynają kampanię po objechaniu Polski "wzdłuż i wszerz" i są mądrzejsi doświadczeniem spotkanych ludzi.

- Nasze spotkania nie ustaną - zapowiedział. - Nikt kto chce dobrze rządzić nie może oderwać się od ludzi, zwykłego życia, tego błędu już nigdy nie popełnimy - dodał. Przekonywał, że dla KO "dobro ludzi jest celem, a władza środkiem do niego".

Schetyna wyraził żal, że nie udało się doprowadzić do porozumienia całej opozycji i wystawienia wspólnych list wyborczych. - Próbowaliśmy do samego końca, ale nie wszyscy chcieli. Mamy jednak porozumienie w sprawie Senatu i za to naszym partnerem serdecznie dziękuję - powiedział szef PO.

- Trzeba patrzeć wprzód, jest się o co dla Polski bić, przecież nic nie jest przesądzone. W przyszłym miesiącu wszyscy partyjni mandaryni obecnej władzy będą mieli nietęgie miny - powiedział Schetyna.

- Wygramy, już w październiku - powiedział, a sala zareagowała aplauzem. - Zwyciężymy, bo nie mamy innego wyjścia - dodał.

Mówiąc o wieku emerytalnym i "500 plus" powtórzył, że "nic co dane, nie będzie odebrane".

Kidawa-Błońska z Warszawy, Schetyna z Wrocławia

We wtorek ogłoszono również, że Kidawa-Błońska jest liderką listy KO do Sejmu w Warszawie, a Schetyna wystartuje w wyborach z pierwszego miejsca listy KO we Wrocławiu.

To zmiana w stosunku do dotychczasowych zapowiedzi. Dotąd informowano, że Schetyna będzie liderem warszawskiej listy KO, a Kidawa-Błońska miała być "jedynką" listy we Wrocławiu.

W połowie sierpnia Piotr Witwicki w "Graffiti" pytał wicemarszałek Sejmu, czy "nie byłoby lepiej, gdyby startowała z Warszawy - miasta, z którego pochodzi i które zna". Kidawa-Błońska wskazała wówczas, że "jest związana z Warszawą, ale czasami trzeba startować z innych miejsc, żeby budować lepszą drużynę, lepszy zespół".

"My te wybory wygramy"

- To dla mnie wielkie wyzwanie, bo my te wybory wygramy, musimy je wygrać, bo oczekują tego od nas Polacy - powiedziała Kidawa-Błońska podczas inauguracji kampanii wyborczej KO.

Zaznaczyła, że "Polska jest teraz w trudnym momencie, jesteśmy bardzo podzieleni, a ludzie tego nie chcą". Polacy - mówiła Kidawa-Błońska - chcą, by Polska była krajem "gdzie wszyscy szanują się nawzajem" i "chcą polityków, którzy będą rozmawiali o ich sprawach i znajdowali rozwiązania".

Podkreśliła, że stoi przed nią ogromne wyzwanie i "czuje tremę", ale - jak mówiła - wie, że Koalicji Obywatelskiej się uda, bo "Polska jest warta tego, żeby była krajem bez nienawiści".

- Marzę o tym, żeby Polska była krajem, w którym na ulicach ludzie się do siebie uśmiechają, kiedy pomagają każdemu w potrzebie, żebyśmy znowu byli jedną wspólnotą i wiedzieli, że tylko razem możemy zmieniać świat - powiedziała Kidawa-Błońska.

Zatwierdzenie list

Listy Platformy Obywatelskiej do Sejmu i Senatu zostały zatwierdzone w poniedziałek 19 sierpnia. Rada Krajowa głosowała nad listą 920 kandydatów w wyborach do Sejmu i 80 kandydatów w wyborach do Senatu. Grzegorz Schetyna, lider partii poinformował, że kandydaci będą przedstawiani codziennie przez całą kampanię wyborczą.

Lider PO zapowiadał pod koniec sierpnia, że rozmowy ws. "paktu senackiego" między trzema komitetami - Koalicją Obywatelską, PSL-KP, lewicą (KW SLD) i samorządowcami, polegającego na niewystawianiu przeciw sobie kandydatów w jednomandatowych okręgach w wyborach do Senatu mają się zakończyć wkrótce zakończyć.

Zarówno liderzy KO, jak i lewicy przekonywali, że porozumienie jest bardzo bliskie. Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówiła, że udało się poskładać to, co można nazwać "paktem o nieagresji i praktycznie w całej Polsce opozycja będzie miała jednego kandydata do Senatu". Dodała, że sporne mogą być dwa miejsca.

Politycy PSL gwałtownie odżegnywali się jednak od jakiegokolwiek formalnego "paktu senackiego".

Polacy w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 13 października wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Senatorzy wybierani są w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych; każdy komitet wyborczy w jednym okręgu wyborczym może zgłosić tylko jednego kandydata - w okręgu wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej głosów.

