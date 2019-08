Kidawa-Błońska: słowa abp. Jędraszewskiego są niebezpieczne; napawają mnie smutkiem

Powstańcy mówią o szacunku dla drugiego człowieka. W tym samym dniu padają słowa, które napawają wielkim smutkiem. To pokazanie, że jest ktoś zły, mówiąc o zarazie zachęca się do jej eliminowania - powiedziała w programie "Graffiti" wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (Platforma Obywatelska). W rozmowie z Piotrem Witwickim zapowiedziała także uregulowanie sprawy związków partnerskich.

- To niebezpieczne słowa. To niebezpieczne, niedobre i szkoda, że miało miejsce - w taki sposób wicemarszałek Sejmu odniosła się do słów abp. Jędraszewskiego, które padły podczas mszy z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego. - Czerwona zaraza już po naszej ziemi na szczęście nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej. (...) Nie czerwona, ale tęczowa - mówił w czwartek.

We wtorek Koalicja Obywatelska zaprezentowała "jedynki" do jesiennych wyborów. We Wrocławiu będzie nią Małgorzata Kidawa-Błońska. Wicemarszałek Sejmu pytana o tę decyzję wskazała, że "jest związana z Warszawą, ale czasami trzeba startować z innych miejsc, żeby budować lepszą drużynę, lepszy zespół".

- Chciałabym wiedzieć dlaczego Bogdan Zdrojewski nie chciał kandydować do Sejmu, także jego żona. Mieli składaną taką propozycję. Wydawało się naturalne, że osoba z takim dorobkiem, dobrze znana we Wrocławiu (powinna kandydować - red.). Nie rozumiem tego - przyznała Kidawa-Błońska.

- Poseł myśli o budowaniu dobrego prawa w całym kraju. Oczywiście sprawy regionu są ważne, ale musimy na sprawy całego kraju patrzyć tak samo - dodała.

"Trzeba przeprowadzić akcję edukacyjną"

- Związki partnerskie należny uregulować i to zrobimy. Trzeba przeprowadzić akcję edukacyjną, żeby ludzie zrozumieli czym te związki są. Jeżeli na zimno opowie się co to prawo daje, to każdy zgodzi się, że tak powinno być. 70 proc. Polaków akceptuje związki partnerskie - mówiła w "Graffiti".

- Na początku do in vitro była wielka niechęć, teraz Polacy to popierają - mówiła Kidawa-Błońska w Polsat News.

