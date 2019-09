"Pakt o modzie" podpisany przez 150 marek. W trosce o środowisko

Projekt ten, na zlecenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona, opracował Francois-Henri Pinault, prezes firmy Kering (jednego z największych koncernów modowych). Zaprezentowany i podpisany został on podczas ostatniego szczytu G7 w Biarritz.

"Globalne wyzwania, przed którymi stoimy, są złożone. Nie mają granic. Możemy je pokonać, łącząc rządy, przedsiębiorstwa oraz społeczeństwa" - napisał Pinault na Twitterze.

“The global challenges we are facing are complex. They know no borders. Only coalitions can overcome them, bringing together Governments, businesses and civil societies.” François-Henri Pinault #FashionPact #G7Biarritz pic.twitter.com/pb7fXw39KE