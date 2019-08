Lufthansa oferuje przyjazne dla klimatu paliwo, za dopłatą

Za pośrednictwem platformy Compensaid pasażer może kupić niezbędną na jego lot ilość biopaliwa SAF, co - jak twierdzi Lufthansa - umożliwi zrekompensowanie 80 proc. emisji dwutlenku węgla. Takie paliwo zakupione przez pasażerów będzie wykorzystane w późniejszych lotach.

Lotnicze biopaliwo jest jednak ok. czterech razy droższe niż paliwo tradycyjne. Pasażer, który będzie chciał przyczynić się do ochrony klimatu, za lot na trasie Frankfurt nad Menem - Nowy Jork dopłaci do biletu 374 euro.

las/ PAP