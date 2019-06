Keanu Reeves bohaterem polskiej gry wideo

Jak wylicza Business Insider, w kulminacyjnym momencie spółka była wyceniana na 22 mld zł, najwięcej w historii. Od tego momentu cena akcji w poniedziałek na GPW spadła do 222 zł, po czym zaczęła znowu rosnąć. Obecnie oscyluje w okolicach 230 zł.

"Cyberpunk 2077" to gra wideo, w której użytkownik wciela się bohatera, który żyje w futurystycznym, rządzonym przez megakorporacje ogromnym mieście w Kalifornii w roku 2077. Powstaje na podstawie "Cyberpunk 2020", popularnej "papierowej" gry RPG (czyli takiej, w której jeden z grających opowiada historię, każdy ma swojego bohatera, a gracze wykonują akcje rzucając kośćmi do gry).

Najdroższa polska gra wideo

Reeves zapowiedział grę ze sceny w Los Angeles podczas targów E3. Nie jest głównym bohaterem (w którego wciela się gracz), ale jedną z postaci, którą spotyka podczas rozgrywki - Johnny'ego Silverhanda. W oryginalnej "papierowej" grze, ta postać jest słynnym muzykiem, liderem najpopularniejszego zespołu punk-rockowego, który jednocześnie buntuje się przeciwko autorytetom.

W zwiastunie gry postać, w którą wciela się Revees, mówi do głównego bohatera: "wstawaj k***a, mamy miasto do spalenia".

Zdjęcie z aktorem opublikował też Adam Badowski, członek zarządu firmy CD Projekt i szef CD Projekt RED (części odpowiedzialnej za tworzenie gier).

Look who we just bumped into! :)#Cyberpunk2077 pic.twitter.com/WDEJ0AOCJD