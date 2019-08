Brutalne zabójstwo rowerzysty. Miał zmiażdżoną twarz, obok leżała cegła

Do brutalnego morderstwa doszło w niedzielę popołudniu. Jak informowały lokalne media, tego dnia 66-latek wybrał się na przejażdżkę rowerową w spokojną i odludną okolicę, która jest popularna wśród cyklistów. Po godz. 16 policja w Dębicy została zaalarmowana o zakrwawionym mężczyźnie, leżącym przy polnej drodze. Przy jego ciele znajdowała się cegła i kilka "metalowych elementów", a rowerzysta miał zmiażdżoną twarz.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o dwóch mężczyznach, znajdujących się na polnej drodze w miejscowości Grabiny. Patrol został skierowany na miejsce. Z informacji wynikało, że jeden z mężczyzn leży zakrwawiony na ziemi. Policjanci potwierdzili ten fakt i zatrzymali znajdującego się w bezpośrednim otoczeniu tego miejsca drugiego mężczyznę, który jest podejrzewany o dokonanie zabójstwa tego człowieka - poinformował asp. Jacek Bator z policji w Dębicy.

Policjant dodał, że podejrzewany to 30-letni mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego, a ofiara pochodzi z Dębicy. We wtorek sąd wydał decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu dla podejrzanego. Jak poinformował asp. Bator, mężczyzna zostanie przewieziony do aresztu w środę.