Przyszedł ubiegać się o pracę; powiązano go z zabójstwem sprzed ponad 20 lat

Warunkiem ostatecznego przyjęcia do pracy, o którą w grudniu 2018 r. ubiegał się Barket, było przekazanie odcisków palców. W ten sposób pracodawca chciał upewnić się, że nowo przyjęty pracownik nie widnieje w policyjnej kartotece.

Jako, że 51-letni Barket nie był wcześniej notowany, z ochotą przekazał swoje odciski. Nie podejrzewał jednak, że policja ma też bazę śladów zabezpieczonych na miejscach zbrodni. Okazało się, że mężczyzna jest zamieszany w zabójstwo dokonane w 1998 r. Jego ofiarą padła 68-letnia pracownica jednego ze sklepów na Florydzie.

From WTVX, Aug 23, 2019



WEST PALM BEACH, Fl. — The family of murder victim Sondra Better waited more than two decades for even an arrest. #delraybeach #dna #toddbarket https://t.co/HrNehT6ixb pic.twitter.com/vxgtsOT2ir